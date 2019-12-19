【聖誕節】聖誕聚會大人小朋友邊食邊玩　8大親子餐廳推介

聖誕節除了可以在家中舉行派對，亦可以到親子餐廳聚餐。市面有許多親子餐廳可以讓大家和親朋好友一起聚餐。大人在享受美食的同時，小朋友們可以在遊樂區遊玩！

KidsKiss Kingdom親子餐廳

沙田石門KidsKiss Kingdom親子餐廳一直是熱門聚餐地點，餐廳和玩樂空間佔地逾九千尺，親子餐廳特別引入德國木材製成的玩具。100%採用天然優質木材製成的玩具，可自然分解及無害，是電子玩具無法取締的。而當中包括多個遊戲區，如大風吹氣球、好動專區、巨型畫筆畫廊、賽車道、警局場景等等，包羅萬有，實適合小朋友玩！



今個聖誕推出聖誕及除夕親子大餐，揭幕前菜為香氣四溢的香煎日本刺身帶子配蕃茄沙沙；配以暖胃的法式栗子南瓜濃湯；備以海鮮或菌類意大利麵或飯為選擇，包括甜椒虎蝦龍蝦汁長通粉及牛肝菌大啡菇黑松露菌忌廉意大利飯；兩款惹味主菜選擇，包括猶太鹽牛乳浸美國雞卷(煙火腿、鮮露筍)及威靈頓牛排；再以KidsKiss 聖誕特色甜品為落幕，為整個節慶大餐劃成完美的句號。

價錢：

半份套餐 (1份前菜、1碗湯、1份意大利麵或飯、1份主菜及甜品)： HK$528*

整份套餐 (2份前菜、2碗湯、2份意大利麵或飯、2份主菜及1份甜品)： HK$868*

* 1位小朋友免入場費

**另加收10%服務費。

餐廳地址：沙田石門安群街3號京瑞廣場一期1樓162室（港鐵石門站C出口）

聖誕特色甜品

Origami Kids Cafe紙飛機親子餐廳

紙飛機親子空間位於九龍灣啟德郵輪碼頭平台，相連着平台公園，在紙飛機親子空間內玩完之後，可以在公園散步踏滑板車，絕對可以消磨大半天。紙飛機親子空間有別於很多室內遊戲場所，這裡的提供玩意較屬靜態, 透過不同精心設計的玩樂設施，激發想像力的工作坊以及各種親子周邊體驗，致力打造高質量的親子時光。



Origami Kids Cafe採用的全是高品質品牌的木製玩具，沒有特意劃分開用餐區和玩樂區，兩者共融在一起，而且這裡有別於大多數的親子餐廳，紙飛機餐廳提供的是中菜，而且是少油少味精的健康菜式！

適逢12月是周年慶，餐廳提供一些小福利，包括：每日消費滿$500，即可參與聖誕節抽獎，一等獎為全年免一位小童入場費，二等獎為八套價值$259的立體拼圖書，三等獎為十套精美書籍；件姓名中含[O], [R], [I], [G], [A], [M]的小朋友，入場費減半；聖誕節期間，現場設聖誕佈置角免費拍立得拍照一張，留下這一瞬間專屬於你們的聖誕家庭照。

餐廳地址：香港九龍灣承豐道33號啟德郵輪碼頭B區北面平台

營業時間：星期一至日10:00-21:00

+ 3 + 2

Donut Cafe

愉景新城內有一個場地總佔地面積逾2萬平方呎，以一站式健康餐飲、探索玩樂及家庭購物空間為賣點的Donut Village，當中最囑目的必定是親子餐廳「Donut Café」，場內遊樂設施主要分為多元玩樂設施及幼兒區。3-8歲的小朋友可於飛船、繩網及滑梯自由上下穿梭及探索；而幼兒則可在下層的軟積木區及馬戲帳蓬嬉戲，或於迷你超級市場透過角色扮演發揮創意。



餐廳為滿足大人及小朋友需要，特以近年外國流行的Impossible Meat（植物肉），設計出一系列健康又美味的餐單，另外亦有多款色彩繽紛、讓人胃口大開的甜品。餐廳提供的食物不但賣相漂亮，而且含不少蔬菜，味道亦是期待以上。



D.PARK Donut Café

地址：D・PARK L1 Donut Village

Whizbo Kids Cafe

We Go Mall 商場內的Whizbo Kids Café，由國內著名親子餐廳PINOLO與香港百利保集團的合作項目，佔地5,000多平方呎，設置不同的親子遊樂設施，部分更由韓國著名品牌Kids Factory擔任設計，例如繩網、「小煮子天地」的玩具廚房和「夢幻化妝間」。後兩者的玩具豐富且逼真，必定滿足到小朋友喜歡模仿大人的願望！



而最大的賣點則是結合了投影計分遊戲的「雪白波波池」，一組設施連結了繩網、滑梯、波波池和投影計分遊戲，從玩樂中訓練小朋友的體力和手眼協調能力。



Whizbo Kids Cafe

地址：馬鞍山保泰街16號We Go Mall 4樓405號店

+ 9 + 8 + 7

SPEEDWAY DINER

SPEEDWAY DINER賽車親子餐廳位於九龍城，佔地超過1萬3千呎，而賽車場位置則佔7千呎。除了有得玩車之外，餐廳裏面更有不同的遊戲機，如籃球機、「鱷魚潭」、夾公仔機等等，至於食物方面，餐廳內既有兒童餐，又有家庭餐，款式十分多元化。場內有三款車供大家選擇，家長更可以落場陪同，如果小朋友未識控制軚盤，家長更可以幫手遙控，絕對是一個好好的親子活動。

地址：九龍城廣場4樓406-410號舖

查詢電話：2718 2272

營業時間：每日上午11時半至晚上12時



+ 6 + 5 + 4

大樹先生的家

「大樹先生的家」有2間分店，場內約一半面積為用餐區域，備有數十張幼兒椅子及兒童專用餐具，另一半則為遊戲玩樂區，並設有洗手盤和飲水機，方便小孩清潔及邊吃邊玩，但家長要留意，遊戲區只供６歲以下兒童入內玩耍，６歲以上只能在用餐區用餐。

四個主要遊戲區域包括：0-24個月遊戲區、1歲以上遊戲區、招牌波波池以及玩沙專區，由於很受香港家長歡迎，想去記得要事先訂位。

聖誕節更會有『 冰雪奇幻聖誕舞會』，除了有歡樂氣球秀，還會有活力四射的聖誕哥哥，帶著小寶貝們隨音樂唱跳、亦會有聖誕老公公要送小禮物給寶貝們等等有趣的活動。

活動資訊：

活動日期：2019/12月24日(二)荔枝角店

晚餐時段(18:30-21:30)

2019/12月25日 （三）銅鑼灣店

晚餐時段（18:30-21:30）

消費方式：大人低消120元+10%服務費/小孩180元(含清潔費)

活動內容：聖誕歡樂氣球表演、唱跳聖誕帶動唱、聖誕老公公送禮物

大樹先生的家荔枝角店

預約專線：3184-0033

荔枝角店 - 荔枝角長順街15號D2 Place

大樹先生的家銅鑼灣店

銅鑼灣吿士打道311號 皇室堡 15/F

訂座電話：3619-0633

+ 3 + 2

Chocolate Rain Forest

香港本土的角色Chocolate Rain在將軍澳開設一間結合玩樂、藝術及餐飲的親子餐廳－Chocolate Rain Forest，除了可以單獨購買飲食，亦可以購買套餐，吃飯同時可以到遊樂區遊玩，餐廳更提供各種工作坊，讓小朋友發揮創意！

Chocolate Rain Forest

地址：將軍澳唐德街9號將軍澳中心地下G32號舖



+ 2

Kind Kitchen by Green Common

Kind Kitchen by Green Common是新式素食餐廳，在店內加入兒童「良食教育」元素，設計出一系列專為兒童而設的 Kind Kid's Menu，百份百植物為本，不論營養、份量、口味完全按照小朋友所需製作。店內特色菜為Omnipork「新豬肉」，和真豬肉相差無幾，小朋友絕對可以吃得開心。

同時，餐廳又與幼兒教育中心SPRING合作，於店內特設Mini Common專區，內有兒童良食玩具廚房、兒童食譜。讓小朋友邊玩邊學習，透過食物研習卡、童書，了解食物背後各種知識和故事。

地址：中環德輔道中173號Nan Fung Place 1樓1號舖

營業時間： 星期一至日及公眾日期 11:30am- 10:00pm （最後點餐時間為 9:30pm）

電話：2110 0055