【聖誕節】向孩子灌輸理財概念　4招培養孩子理財好習慣｜投委會

聖誕節最開心的莫過於小朋友，除了有多日假期可以和爸爸媽媽玩，還可以收到聖誕禮物和食聖誕大餐。家長們不妨趁機向孩子灌輸正確的理財概念，參考以下4招培養精明理財好孩子！

1. 開心未必需要用錢

放假不一定要去主題樂園或看電影慶祝，可以向孩子提議一起動手做節日大餐、或相約朋友在家中玩、去郊外野餐、BBQ、踏單車或放風箏等，讓孩子明白快樂其實很簡單，一些使費較便宜的活動同樣開心。

2. 體諒爸媽的負擔能力

父母不一定有能力購買孩子想要的東西，你大可坦率地與孩子溝通，要求他們體諒自己的負擔能力。家長亦應讓孩子參與制訂禮物及用餐的預算，從小鍛鍊孩子在有限的金錢下作出取捨，並引導他們思考，例如會否有其他較便宜的禮物？哪家餐廳用餐較划算？讓孩子知道因為今個月買了禮物或出外吃大餐，爸爸媽媽就要在其他開支節省金錢。

3. 分辨「需要」及「想要」

帶孩子買聖誕禮物的話，先與他們協定清單，包括數量或預算價錢，提醒他們要信守承諾，不可扭計買東西。選購禮物時，教導他們分辨「需要」及「想要」，例如想想家中是否已有類似的玩具又或是引導孩子購買他們需要的東西如文具。令他們明白金錢不只是用來買他們「想要」的東西，亦是用來買「需要」的東西。

4. 體會施比受更有福

告訴孩子在開心慶祝佳節時，想想身邊有其他的小朋友未必像我們那麼富足，可以將部分收到的禮物捐贈予有需要的人，與他們分享快樂，體會施比受更有福。

作者簡介：

投委會於2012年成立， 是專責帶領香港金融理財知識和能力發展的公營機構， 並獲四家金融監管機構及教育局支持。投委會透過消費者教育平台「錢家有道」推廣及提供免費和持平公正 的理財教育資源及計劃，並帶領理財能力策略為持份者 締造有利環境，從而為香港不同群組提供更多優質的 理財教育。

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【編按：文章題目為編輯所擬。​】

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