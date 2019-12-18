【育茶手記】一拖二遊澳門 茶兄妹初搭輕軌│90後在職茶Cha媽

一拖一去短Trip是偶有發生的事，相對輕鬆，因為只要專注著茶兄妹其中一個便好了！就算他們有要求也相對容易應付，至於行李上，自己少帶個人物品就好了。 而上個星期，迎來了一個被茶爸形容為玩命的旅程，就是自己一拖二帶茶兄妹去澳門玩兩日一夜，出發前，身邊朋友都話我心口有個勇字，甚至是「自殺式旅行」。哈哈！其實之前就有想過一拖二試試去個短trip，奈何勇氣不足，未有成事。（為什麼不帶茶爸？因為他請假太困難！所以決定先丟下他來個短trip，哈哈！） 【編按：作者及圖片由90後在職茶Cha媽提供】

今次就帶著快5歲的茶茶和快3歲的妹妹跨出這一步，來個澳門兩日一夜旅程。準備功夫倒是沒什麼，然而是冬天，所以衣服重量加倍，還有替換衣服、睡衣、外套等，而自己就放棄了換衫的環節，哈哈，一套衫著兩日，另外還有一堆梳洗用品，而由於妹妹早就戒片，所以又少了不少東西！

雖然東西看上去不是很多，但一放背包內，就已經鼓起來，令人覺得怕怕！為什麼不帶行李箱？因為知道要去行街，去大三巴，周圍去，所以早早就放棄了行李箱的想法。

未出發先興奮，我講茶兄妹呀！而我揹著一個不知道有沒有茶茶那麼重的背包開始了旅程，我們選擇乘坐金巴前往，沿途我不停要提醒兩人去廁所，因為他們最喜歡一個急完無耐，另一個又話自己急，所以到每一個時間點，我都會先帶他們去廁所。

第一日的旅程相對簡單，我們搭過新啟動的澳門輕軌、永利皇宮免費觀光纜車後，就直達新濠影滙，因為第一天主要旅程就是在裏面玩，所以相對輕鬆，加上在室內，就猶如在香港，我平時一拖二出去一樣。這部分允許我下次再介紹，因為太多內容。

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而第二日，我覺得相對是一個大挑戰，因為我想帶他們去走走澳門的街道，而我揹著一個大背包，側背一個手提包，再牽著茶兄妹的去行走。最常用的交通工具是的士，因為方便容易上落。

離開酒店第一站就是大三巴，雖然是平日，但人還是相對多，然後走上那條長樓梯，然後再上大炮台，不過那條山路真的要我的命呀，所以偷懶就去搭電梯上去。而想三人合照，就唯有拜託途人幫忙一下。

有朋友問：「係咪變了河東獅？」那其實沒有，因為被背包搞到沒什麼力氣，也幸好茶兄妹相對正常，只是突然某一個會說「要拉便便」，或者另一個會說「我餓了」，又或者想要vee vee，更甚至直接說眼瞓了！

當去到下午的時候，去過燒灰爐公園外，為了去科學館，但不想坐的士，就搭上一架「巴士」，不理到不到得到目的地，就直接坐上去遊車河，結果隨便一個站下車，再步行去科學館，借助機會帶茶兄妹看看澳門的街道，結果科學館逢星期四閉館，好耶，終於可以歸家了，因為當時已經五點了！

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在的士上，兩人都睡覺了，結果我拿著兩袋行李，再抱著一個睡覺中的妹妹，再牽著一個被我殘忍叫醒的茶茶一齊回家了。

問我感覺如何？爽呀！好滿足！因為做阿媽之後其實真的無嘢是做不到的！下次再挑戰！

90後在職茶Cha媽

90後不再年少無知，育有茶哥和Cha妹的90後在職茶Cha媽希望透過文字、照片記錄兄妹日常生活軼事，分享育兒成功失敗事