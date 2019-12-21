如置身在童話故事中　德國人每年必去的聖誕市集｜德國紅蕃媽媽

想到德國的聖誕節目，大家一定會對德國的聖誕市集並不陌生。 聖誕市集德語稱為Weihnachtsmarkt，南德稱她為基督聖嬰市集Christkindlmarkt。在紐倫堡的聖誕市集，每年都選出一位少女化身成基督聖嬰，在聖誕市集開市那天主持開幕儀式。

看圖片，一間間木造的小屋，配搭上附近的歐陸式建築，感覺就像置身在童話故事當中。然而我覺得，聖誕市集的甜蜜和溫暖，並不能從相片中感受到，因為大家都沒有聞到那從一間間小木屋飄來的肉桂甜酒、烤腸、薑餅、法式薄餅的香氣。所以，我會說聖誕市集就是色香味俱全的一個現代童話故事。

德國境內的聖誕市集大大小小一共好幾千個。賣的東西都是大同小異，也跟我們的年宵市場一樣，挺擠。身處外地，言語不通，孩子走失就狼狽了。所以若大家要來看聖誕市集，我會推介適合一家大小去玩的聖誕市集，就是位於巴伐利亞洲第三大城市奧格斯堡的聖誕市集。

奧格斯堡離慕尼黑不遠，坐火車大約半小時就到。這個聖誕市集特色，在於她設計了許多專為小朋友而設的活動。

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奧格斯堡最著名的就是他的木偶劇場Ausburger Puppenkiste，她的聖誕市集就滲入不少木偶劇場的特色。每年在聖誕市集附近的商店櫥窗，就會有關童話故事的木偶佈置，小朋友可以先到遊客中心領取遊戲咭，然後就跟父母找尋這些櫥窗，填上答案，交回遊客中心就有小禮物。小朋友有得玩，就不怕逛市集人擠扭計了。

除此之外，在奧格斯堡聖誕市集主場外側的Moritzplatz有一個專為小朋友而設的兒童聖誕市集，那裡除了旋轉木馬，每天都提供不同的兒童節目，定時演出的木偶劇場，聖誕老人來訪等等。而且，在糖果屋裡住了女巫，時間一到，她就出來派甜餅給小朋友。所以，一家大小，真可以在這裡玩大半天。

相信無論在德國或香港，聖誕節都是小朋友的節日。在香港，聖誕過後許多學校都要準備考試。希望大家善用時間，趁假期多跟小朋友相處，畢竟，考試測驗只佔人生一小部份，而孩子就是屬於你的。不要天天問著幾時測驗提點溫習，多點關愛孩子，無論身在德國或香港，讓他們感受到父母的愛，比任何童話都美麗。

祝大家聖誕平安！

紅蕃媽媽德國生活紀事

簡介：

紅蕃媽媽，千里尋夫成功，移居德國十多年，屋邨姑娘跟上德國鄉村長大丈夫，育有兩名極度恐怖頑劣小兄弟。天天就是跟這對非正常小人類鬥智鬥力，每晚八時前耗盡他們身上每一格電，令他們倦極入睡，乃紅蕃媽媽每天生存目標。

【編按：文章題目為編輯所擬。​】

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