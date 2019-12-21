【聖誕新年好去處】6大必去室內外燒烤場　小欖燒烤樂園Last Call

又到聖誕新年長假，沒有外遊計劃的父母都喜歡舉行派對，讓大人小朋友一起慶祝佳節，而首選活動當然是BBQ！以下精選幾個新界燒烤場和市區BBQ party room，BBQ任燒兼有各式各樣的玩樂設施，享受歡樂聖誕！

懷舊回憶FINAL CALL：小欖燒烤樂園

位於屯門的小欖燒烤樂園坐擁無敵海景和15萬呎極大場地，是陪伴不少香港人成長的自助燒烤場。可惜小欖燒烤樂園將於2020年1月1日結業，意味著我們即將告別這個燒烤樂園的一切，包括款式多多又夠惹味的食物、水清沙幼的沙灘和日落美景、還有刺激好玩的充氣樂園等等，想把握機會好好回味，緊記在今年完結前入場BBQ！

小欖燒烤樂園

地址：屯門青山公路小欖段

查詢電話：2459 9928

巨型滑梯彈跳床：大美督嘉年華燒烤

沒有小朋友能抵抗巨型滑梯的誘惑！大美督嘉年華燒烤擁有超廣闊草原，可讓一家大細放風箏和踩單車，燒烤樂園還在這40萬呎場地上放置巨型充氣樂園，從半空瀡滑梯夠刺激！

大美督嘉年華燒烤遠離市區，較少受光害影響，到了黃昏和晚上還可聽著海浪聲觀星看日落，十分寫意。

大美督嘉年華燒烤

地址：大埔汀角路汀角村對面

查詢電話：9802 6611

大玩war game餵兔仔：錦上路環保農莊

環保農莊面積雖然不及以上兩個燒烤樂園，但這裡的玩樂設施應有盡有：兒童四驅車、野戰和水戰、餵山羊兔仔、DIY沙畫數字畫，還有釣魚和淘金！雖然設備有些殘舊，活動也見「復古」感覺，但相信對現今小朋友來說也是一種新鮮的體驗。

另外，環保農莊鄰近西鐵錦上路站，每逢星期六日和公眾假期便有大型跳蚤市場，到訪燒烤玩樂的家庭也不妨在這裡尋寶，絕對能耗上一整天！

錦上路環保農莊

地址：元朗錦上路四排石村60號

查詢電話：5339 8333

70米高山滑草：禾田喜山種植園

禾田喜山種植園出名玩意新奇好玩，雖然開幕已有一段時間，但不時推陳出新，包括最受歡迎的高山滑草和腳踏高卡車，還有讓小朋友極速放電的泡泡保齡球、迷宮和彈床。

所有玩樂設施和活動、加上BBQ都是一個套票價錢全包，非常抵玩，難怪深受大人小朋友的喜愛。禾田喜山種植園不設即場購票，有興趣的朋友記得要預約啊！

禾田喜山種植園

地址：新界沙頭角塘肚村（沙頭角農莊旁）

查詢電話：6010 5978/ 5118 1740

市區BBQ Party Room：Penthouse Party

有時候想遷就大人的下班時間，有些家庭或會選擇市區party room，這間位於觀塘的Penthouse Party佔地1000尺，環境舒適，除了大小朋友都喜歡的SWITCH和各類card games，天台更有BBQ爐和充氣樂園，不論父母帶較大年紀的小朋友，抑或幼童前來也合適。

Penthouse Party景色絕佳，盡覽觀塘碼頭景色，當小朋友大玩特玩時，父母們在一旁飲酒談心亦是個不錯的選擇。

Penthouse Party

地址：觀塘駿業街41號日昇亞太中心1901

查詢電話：9738 0503

佈置溫韾有心思：Cradle Party

Cradle Party鄰近荃灣西站，佈置別具 “home sweet home”的溫馨感覺，室外平台花園設有特大花牆、鞦韆椅、巨型發光月球供打卡，當然還少不了燒烤專區及西式網燒烤爐，市區亦可享受BBQ樂趣。

至於玩樂方面，除了有PS4、VR、SWITCH等電子遊戲，大人小朋友也可一起玩小型高爾夫和桌球等，來個小小的運動賽！

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Cradle Party

地址：荃灣柴灣角街

查詢電話：5222 7911

（以上資料及價格由樂園或party room公佈為準）