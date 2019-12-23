【家長熱話】優才疑不續約　師生不捨　陳家偉校長將轉任德萃

優才書院（小學部）一向以推動資優教育見稱，又屬於一條龍學校，可直升中學部，所以都頗受家長歡迎，今年約3200人報名，學校提供120個學額，約27人爭一個學位。而近日卻傳來震驚家長的消息，服務優才20多年，目前是小學部校長的陳家偉博士，將在2020年9月正式離開優才，有家長更分享，陳校長去意而決，直言：「勉強無幸福」。

家長收通告校長將離開 猜測與校董會有關

有子女就讀優才小學的家長分享，在近日收到網上通告，告知陳校長將服務至8月分，9月便正式離任校長一職。於是引發家長議論紛紛「為甚麼校長這麼年輕便退休」，不過家長們並無實際行動，認為只是校長個人決定。該家長更透露：「出現轉捩點的是一個給初小家長的簡介會上，校長看似有難言之隱，似乎是校董會不想校長續約留任，或許有政治因素，但事情是如何就不得而知。而且校長更說勉強無幸福，令不少老師都留下淚水」

得知校長或許有「難言之隱」後，有心的家長和家教會都嘗試挽留校長，直至德萃有消息傳出，陳家偉博士將加入其團隊，家長們便知道事情已塵埃落定。

+ 6 + 5 + 4

德萃Facebook圖片

德萃再添一校長成員 陳校長成幼小中教育總監

朱子穎校長在天虹小學的時候，令天虹成為了區內知名的「Happy school」，更在2018年出任德萃小學部校長。繼朱子穎校長後，德萃再添一「校長級」成員，在12月20日更在官方網頁公布陳家偉博士於2020新學年加入德萃教育機構，全職擔任德萃幼小中教育總監 (全人發展)，主要負責品德教育、資優教育及家長教育，更肯定陳校長在優才20多年的貢獻成就。目前優才校長一職將會公開招聘，相信很快便會有消息傳出！

記者亦有就此事查詢陳校長，惟截稿前未收到回覆。