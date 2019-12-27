【二手捐贈】5機構回收二手玩具　讓基層兒童感受快樂

相信小朋友們在聖誕節都收到來自家長的禮物，當中當然不乏各種玩具，不過香港居住空間有限，要適時地「斷捨離」，把大件又已經玩厭倦的玩具送到有需要的人手上就更是一舉兩得的做法！而以下是一些大家可以考慮的非牟利機構。

1.玩具樂園

回收包括：適合小學生使用的玩具、文具、精品。

不包括：幼兒玩具、毛公仔、單車、快餐店玩具。

回收方法：電話/Whatsapp 91918526（如舊玩具裝滿約三個「惠康超市」膠袋可上門收集）。

2.玩具銀行

回收包括：益智及有助腦力發展的玩具、運動及音樂器材、文具、電子遊戲產品。

不包括：毛公仔、兒童飾物、小型裝飾、各類食物及液體類用品、危險物品如利器 / 易碎用品 / 有化學成份的物品、內容意識不良 / 含暴力色情成份的用品 、不符合玩具安全標準的玩具。

回收方法：自行前往收集點，建議先查詢機構是否需要物資。

3.救世軍

回收包括：完整的玩具、文具、書籍、禮品。

不包括：教科書、雜誌、含色情、暴力或邪靈內容的書籍、皮草產品、已破損物品。

回收方法：

請把物資捐贈到家品店或存放於救世軍設於各區的回收箱。如捐贈數量是五大袋或以上，請送往以下任何一個大量衣物收集處，如需查詢回收詳情請致電23324433或WhatApps : 96885670。

4.國際十字路會

回收包括：玩具﹙已清潔，已分類，配件齊全﹚、室外玩具如塑膠車、嬰兒用品﹙良好狀態，換尿布檯等等﹚、嬰兒用高椅﹙可摺疊或木製﹚等。

不包括：繁/簡體字的中文書、舊衣物

回收方法：

第一步：為你想捐出的物資拍照，並將相片連同物資的相關細節資料傳送給我們。（傳送網頁）

第二步：國際十字路會有專人回覆是否接收物資。

第三步：如我們確定接收物資，請在預約時間送到國際十字路會。

5.社區二手店

回收包括：玩具、文具、CD及DVD、樂器、書籍、衣服等（功能良好，八成新淨及可重用物品）。

不包括：污漬嚴重、配件不全、貼身衣物等。

回收再用中心

地址： 荔枝角長順街5號長江工廠大廈5C(荔枝角地鐵站A出口)

電話：2729 7023(星期一至日上午10時半至晚上6時半)