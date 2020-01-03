【親子好去處】荃灣高CP值戲院新開幕　一家大細嘆住龍蝦包睇電影

每逢周末假日，家長們就會為計劃節目而感頭痛，其實輕輕鬆鬆看場電影也是個不錯的選擇！最近英皇戲院登陸荃灣荃新天地，無論是戲票抑或食物價錢都是一貫的CP值極高！馬上看看這家新戲院有甚麼賣點吧！

超寬闊的影院，令大家睇戲時更舒適。

超寬闊空間 猶如置身私人影院

睇戲時最怕座位狹窄要「就住就住」，幸好甫踏入這間剛開幕的英皇戲院，便知道這裡的空間不會令人失望！它用「電影如鏡」為設計主題，採用大量鏡面元素和暖黃色主調，打造明亮溫暖的空間感。

大堂是少有的偌大廣闊，原來這裡除了讓客人等待入場時看看電影預告，還留給電影首映禮活動用——既然英皇不像舊式戲院般將一切空間劏成火柴盒影院，每間影院的座位大小當然也對觀眾很「闊綽」，保證欣賞電影時不感侷促！

+ 9 + 8 + 7

小朋友最愛 邪惡午餐肉條配雪糕

新戲院的驚喜小食特別多！

除了睇戲必備的爆谷汽水，這家英皇戲院還特設文青Café，包括精緻惹味的龍蝦熱狗和All day breakfast，小朋友都吃不停口的邪惡午餐肉和芝士薯條，另外這裡還有MÖVENPICK®雪糕配雞蛋仔組合，各款梳打、奶昔特飲，一邊睇戲一邊享受美食，必定讓大人小朋友盡興而歸。

+ 10 + 9 + 8

買飛免手續費 「嘟一嘟」就入得場

英皇戲院一大賣點就是網上購票免手續費，非常抵玩！另外，經手機購票後還不需要預留時間到場換領實體戲飛，入場前只需讓職員檢查電子戲飛，「嘟一嘟」就可入戲院欣賞電影，十分方便呢！

英皇戲院開幕優惠

為慶祝荃新天地分店開幕，英皇戲院和荃新天地分別送出各種限時優惠，數量有限，馬上看看怎樣賺取免費戲飛吧！