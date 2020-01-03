【區區好玩‧ 長洲】推介2條玩樂路線　征服張保仔洞再玩歷奇活動

冬天是進行戶外活動的好時機，繼上次介紹了大嶼山的親子遊路線，今個星期我們帶大家來到長洲親子遊！長洲最為大家熟悉的就是就是度假屋和長洲糯米糍等傳統美食，除此之外還有還有親子必去的西園農莊！這個週末，就一家人一起去長洲走走吧！

長洲碼頭美食多 必食長洲糯米糍

由中環碼頭搭船去長洲，大船需要50至60分鐘，快船30至40分鐘。落船後，碼頭的那條街道有很多美食，最為大家喜歡的莫過於海鮮；另外就是少不了的街頭美食，不得不吃的有長洲馳名糯米糍、大魚蛋、燒魷魚等。

長洲糯米糍（攝影：許詠妍）

除此之外，正值秋涼，最適合BBQ。在張保仔洞郊遊區有公共BBQ場，大家可以自備食物、用具等等BBQ，又或者可以選擇簡單的方法，在長洲碼頭對出的位置就有餐廳，提供BBQ套裝包，既有爐，又有碳，去到先諗到BBQ都沒問題！

長洲街上，最常見的是很多單車來來往往，因為長洲地方夠大，最適合一家大細齊齊踏單車郊遊，價錢十分便宜，而且沿着海邊踏單車非常舒適。

征服​張保仔洞

張保仔洞是指廣東著名海盜張保仔（1786年－1822年）傳說收藏寶物的一些山洞，位於長洲的張保仔洞最著名，現已成為島上的旅遊景點。每次去長洲，必到張保仔洞。由於洞身狹窄，僅可供一人通過，因此遊客須從洞的一邊進入，再由另一邊離開。而要進入山洞，遊客亦須沿鐵梯而下，並要帶備電筒以供照明。

攝影：許詠妍

步行到張保仔洞途中，會有一個張保仔洞郊遊區，行到累的時候，可以在郊遊區作休息，又有洗手間。另外，在郊遊區有BBQ場。

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長洲體育館室內遊樂場

長洲室內兒童遊樂場位於長洲體育館內，屬康文署旗下，大家可以免費遊玩。遊樂場具有長洲特色，包括滑浪風帆及搶包山的元素，亦有滑梯，最適合小朋友放電！

長洲室內兒童遊樂場

長洲西園農莊 體驗歷奇活動​

西園農莊為新開的集玩樂和營舍之地，西園農莊裡面有很多不同的活動及設施，有遙控機動船/風帆船、手工藝工作坊、野外製作叫化雞、滑步車、非洲擊鼓工作坊、脆脆雞蛋仔等；除此之外，西園農莊還有歷奇活動，包括樹頂走廊、平衡車體驗、越野平衡車、草地障礙弓防箭、森林弓防箭、泡泡足球、沿繩垂降體驗、馬騮上樹，每一個項目另外收費。

營地每晚6點都會舉行免費的營火會。負責人表示，大部份活動都需有教練在場指導，故預訂前最好先說明會參加哪一項。另外，農莊還可以進行BBQ，大家可以事前向農莊訂購燒烤食物，營區內不可用戶外煤氣爐生火煮食。

西園農莊提供照片

泡泡足球比賽

參加者穿上你的泡泡進行一場激烈的足球比賽，參加者之間可以邊碰撞，邊搶球射門，看看誰還能輕易入球。 這將融合足球技巧和欖球撞擊的新型運動，讓參與者有個全新的足球體驗。參加者身高須達 130cm或以上。

價錢：180元起

西園農莊提供照片

草地障礙弓防箭

參加者以充氣障礙物分隔成兩陣營對壘。活動分兩節，以手持之弓及箭擊中最多敵對陣營成員為目標。參加者更可一嘗電影中弓箭手滋味。每陣營成員每節有三條命可玩，只要到最後還剩一命，你就是Survivor! 最後最多Survivor及餘命總數之陣營為勝。參加者身高須達120cm或以上。

價錢：200元起

西園農莊提供照片

電動平衡車體驗

平衡車是一具富革命性的代步工具，原理基於陀螺儀的運轉，其行駛的方向和速度由駕駛者的身體重心轉變來控制，人體猶如操縱桿般控制著車輛的轉向和速度。 在西園內學習駕駛電動平衡車，練習基本操控及穿越障礙的技巧。參加者須為 10 歲以上，體重 125 公斤以內。

價錢：200元起

越野版平衡車，採用大尺寸、低胎壓越野輪胎，更能應付較崎嶇的地形，抗震性強。本活動可學習越野版平衡車於不同地面之操作技巧，現場實習，感受越野駕駛樂趣，穿梭魔鬼森林。參加者須為 13 歲以上，體重 125 公斤以內。

價錢：480元起

西園農莊提供照片

挑戰全港唯一獲得The Association for Challenge Course Technology (ACCT) 相關認可發證機構Project Adventure認證之樹上繩網項目，符合美國國家標準協會 American National Standards Institute (ANSI)及國際採用之建設安全標準，可安心於半空中游走環抱樹木之間！參加者身高須達1.4米或以上，體重115公斤以內。

價錢：250元起

西園農莊提供照片

地址：長洲西灣 DD CC Lot 12, 西園，下船後需步行15至20分鐘

電話：2666 9556

網頁：http://www.saiyuenfarm.com/