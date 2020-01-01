【親子好去處】1月免費大型遊樂活動　新一年繼續玩！

聖誕節剛過，轉眼間又到新一年。今個一月繼續重視孩子的玩樂需要，讓孩子盡情放電！適逢農曆新年亦在1月，這2個大型的活動適合一家人一同參與，感受歡樂節日氣氛，各位爸爸媽媽記得留意！

賽馬會智樂好玩社區同盟

賽馬會智樂好玩社區同盟於1月繼續在社區創造屬於小朋友的自由遊戲空間，讓小朋友任玩各種物資、任試不同玩法、任變種種模式。2020年1月份的日程如下：

「賽馬會智樂好玩社區同盟@中西區」：2020年1月17日(五)及23日(四) ，下午2時30分至5時，卑路乍灣公園中央草坪（港鐵堅尼地城站B出口，步程約5分鐘）

「賽馬會智樂好玩社區同盟@葵青區」：2020年1月4日(六)及17日(五)，下午2時30分至5時，青衣東北公園（近青泰苑，長發邨步行約6分鐘；港鐵青衣站A1出口，約步行17分鐘）

「賽馬會智樂好玩社區同盟@大埔區」：2020年1月5日(日)，下午2時30分至5時，大埔海濱公園風箏放飛區對面草坪（回歸紀念塔及花海附近草坪）

深水埗區的活動：2020年1月18日(六)，下午2時30分至5時，荔枝角公園（近美孚新邨及門球場B，美孚港鐵站D出口）

新春國際匯演4天嘉年華

每逢大年初一上演的「新春國際匯演」今年首度變身一連四天的嘉年華，活動期間，在地及海外表演團體，帶來世界級雜耍、傳統舞蹈、大型藝術創作、巨型充氣卡通，以及有趣的吉祥物等，帶來精采表演！活動詳情將於稍後公佈於香港旅遊發展局網站公佈。