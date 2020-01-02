【2020最受歡迎英文名】預測名單出爐　十大熱門男女英文名字

踏入新一年，有外國網站預測了2020年最受歡迎的BB英文名，首選的女孩名字為Adah，男孩為Austin。當中較為有趣的是Cash這個名字亦上榜，成為新一年最熱門的男孩名字之一。

美國姓名學網站Nameberry預測了明年美國10大新生嬰兒英文名。

最熱門女孩名Adah源自聖經，近幾年以「Ad」開頭食英文名非常受歡迎，包括 Ada 、 Adele、 Adelaide、 Adeline、 Adah。

美國女星Reese Witherspoon在2019年表現出色，讓她的名字Reese大受歡迎。Reese是熱情的意思。

美國女記者Mika Brzezinski因主持MSNBC節目《Morning Joe》而成名，因此讓她的名字Mika大受歡迎。

Teagan是男女通用的名字，不過比較受女孩子的歡迎，這個名字接替了90年代最受歡迎的Megan和Reagan。

第9與第10名的Pearl和Billie是復古名，捲土重新上榜。Pearl這個名字在1880年到1920年屬非常熱門的名字，近這10年又重新興起。而Billie這個名字則受到歌手Billie Eilish影響。

男孩的名字方面，最熱門男孩名Austin來自德州城市。第二名的Alva則源自發明家愛迪生（Thomas Alva Edison）的中間名。

另外，近年亦有趨勢將姓變成名，包括Tate和Cash。其中Cash一詞除了致敬美國音樂史上重量級的鄉村歌手Johnny Cash，亦有金錢的意思。

排名第10的Luca於歐洲區域較為熱門，其中很大原因受電影「星際大戰」（Star Wars）的主角Luke Skywalker影響。

參考網站：nameberry