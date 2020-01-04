【親子好去處】為新年做準備　學做柴火蘿蔔糕再參加揮春工作坊

每逢周末，爸爸媽媽又是時候煩惱如何安排周末好去處。今次我們為大家找來2個周末親子好去處，學習傳統文化！

新年有機農場與柴火蘿蔔糕一日遊

十八鄉西源區議員司徒博文在新年前舉辦新年有機農場與柴火蘿蔔糕一日遊，是次活動邀請要十八鄉街坊，著名演員、廚師兼烹飪節目主持梁祖堯擔任導師，教導大家製作私房素食蘿蔔糕，透過不一樣的秘製食譜，加上農夫用心栽種的有機大蘿蔔，親手製作屬於自己的柴火蘿蔔糕。

活動當日大家將可以沿著上水悟桐河慢步，先參觀兩位年輕農夫以永續及社區農業信念打理的有機農場-鄉土學社 SoIL ，親手拔有機大蘿蔔準備製作蘿蔔糕；再到鄰居菜姐農場了解傳統耕作方法的不同；最後去到 土丘，學習備柴，跟梁祖堯學習製作屬於自己的柴火蘿蔔糕；土丘的柴木和一些木製家具都是來自附近的園藝廢木收集站，除了學習做蘿蔔糕外，亦能學習到資源如何再生。小朋友可以與家長一同參加製作。

有興趣參加的人可以到十八鄉西 司徒博文Facebook 專頁了解。

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D2 Place 市集文藝週末市集 - 字裡行間

D2 Place 字裡行間市集展示了各種與文字相關的作品，包括手繪字、字體設計、書法提字等！歡迎大家在市集中欣賞文字的藝術！爸爸媽媽購買手作，小朋友亦可以參加工作坊！

1.「市集文藝 X 兵書館」揮春工作坊

想創作個人專屬揮春？機會來了，市集期間，兵書館將提供免費揮春工作坊，每人可以任寫任畫四張揮春！（須預先登記，詳情請參閱 Culta Market Facebook 專頁）

2. 甲骨文揮春遊戲

相信大家對用現代文字寫成的揮春也不會陌生，但用甲骨文寫成的揮春你又見過了未？「市集文藝週末市集 - 字裡行間」會場內將會設置甲骨文揮春遊戲，估中仲會有獎品，開開心心過新年！

現場特設甲骨文揮春打卡位，揀返個心水揮春影張靚相，新一年行好運！

市集詳情 - 《市集文藝週末市集 - 字裡行間》

日期：2020年1月4 - 5日 (星期六及日)

時間：下午 1 時至晚上 8 時

地點：D2 Place一期2樓The Space