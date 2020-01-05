【親子教養】小朋友常丟三忘四　5招令孩子不再大頭蝦｜博士媽媽

相信許多家長曾遇過，孩子總是什麼都忘記，上學時不是忘記帶東、就是忘記帶西，下雨天帶返學的雨遮，放學後卻忘記掉了在那兒;上課用的文具更如有腳跑般，經常不見。這些大頭蝦小朋友，令家長頭痛不已，今次和大家分享讓孩子記住東西的五個方法。

(一)讓孩子承擔失去東西的後果

許多小朋友經常忘記事情、漏東西，有時候因為家長過份協助，令到孩子變成依賴，缺少責任感，也不覺得會有後果，因而經常遺忘或不見東西。其實孩子「記住」事情或帶回東西，是一份責任感，家長應從小培養孩子有此習慣及承擔忘記東西的後果。例如孩子漏了文具後，家長應讓孩子感受失去了那件文具，不要一不見了便買回，好讓他們明白不見了就不會由父母自動買回，好讓他們學會珍惜及記住拿回家。

(二)向家長複述需要記事情

有時候小朋友大頭蝦會與他們不知道如何記住事情有關，家長可嘗試教孩子一些記住東西的方法，例如家長先順次序講述孩子今天要在下課時記住三件事，記住要把帶雨傘放在書包內、記住要將新買的筆和擦膠放回筆袋內、記住要寫手冊，然後由他們向家長複述要記住那些事情，久而久之，孩子便會養成「有心裝」的習慣。

(三)家長給予適量提示

當小朋友告訴家長忘記將東西放在哪裏的時候，也是一次讓孩子學習「記住」的機會。家長可以嘗試給予不同貼士，提醒孩子不同可能性，例如放學時去過哪兒? 最後見過哪波鞋是何時?讓孩子重組記憶，嘗試尋回失物。

(四)孩子有記性時 應給予正面鼓勵

許多時候，小朋友看似正在聽你說話，實際卻是如靈魂出竅般，正在「遊魂」。家長可嘗試以正面方式鼓勵孩子記住應要記的東西，也可以送他一本記事薄，當他記住東西時，便送上貼紙。當孩子記得事情而獲得家長鼓勵及得到成功感，慢慢便會養成記得事情的習慣。

(五)輔助提示紙

有些孩子天生大頭蝦，家長可買一些提示紙給孩子，讓他們寫上要謹記的事情，並貼在手冊或書包上，讓孩子放學前看看清單，然後再點算一次，以避免遺留東西。

作者簡介：秦蓁博士 Joyce chun

香港大學言語及聽覺科學系博士，身兼言語治療師、新加坡卓薈國際幼稚園校監、社企創辦人於一身，育有兩仔一女，愛鑽研孩子成長，常透過小把戲訓練學生及孩子，開設「博士媽媽」facebook專頁，與家長分享育兒心得

作者Facebook專頁：博士媽媽

【編按：文章題目為編輯所擬。​】

（以上文章內容均屬用戶提供，香港01不為任何用戶內容而衍生或遭受之任何損失或損害承擔責任。)