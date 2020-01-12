【媽媽必搶】便利店新年換Sanrio浴室硅藻墊　煮大餐必備可愛焗盤

早前7-Eleven聯乘Sanrio 分別推出8款圓咕碌，以及「Sanrio characters限量新年別注版圓咕碌」及「Sanrio characters天然硅藻土吸水墊」，已吸引一眾媽媽搶先換購。今次趁着新年再度加推大容量（約1.5公升）限量版 Sanrio characters玻璃焗盤連蓋，分別有Hello Kitty或布甸狗2款，趁新年用來煮大餐招呼親友就最適合，大人小朋友必定會吃得開懷！

新年是親友相聚的日子，更是媽媽下廚顯身手的時候，煮大餐又怎少得精緻的廚具，（1月13日起）在7-Eleven分店購買指定糖果禮盒滿$158，即送可愛Hello Kitty或Pom Pom Purin（布甸狗）款式1.5L「Sanrio characters 玻璃焗盤連蓋」1個。今次不用儲印花，更加可以儲多至少14個印花，換購其他Sanrio得意新春精品！

今次的玻璃焗盤連蓋設計，印有角色圖案，充滿可愛感之餘，亦方便、衛生存放食物，可承受0度-250度高溫，直接放入焗爐及微波爐烹調食物，方便實用。

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新年別注版圓咕碌及限量版硅藻土吸水墊

而儲印花有何用途呢？由即日起，「Sanrio characters限量新年別注版圓咕碌」及「Sanrio characters天然硅藻土吸水墊」均可用印花換領。「Sanrio characters限量新年別注版圓咕碌」分別以「招財」及「招福」造型設計，新年期間用作擺放賀年食品，瓜子、糖果、朱古力金幣及乾果就最適合不過！

每次小朋友沖完涼，浴室滿地都是水，最令媽媽頭痛，硅藻土吸水墊絕對是媽媽的好幫手。限量版「Sanrio characters天然硅藻土吸水墊」分別有Hello Kitty與My Melody「招財」、「招福」的造型，非常可愛！吸水墊以天然硅藻土材質製成，吸濕速乾，防霉防潮，亦可重覆使用，環保耐用。更具吸水防滑效能，適合擺放浴室作地毯，在墊上輕踏幾下，可迅速吸除腳上水滴。天然硅藻土吸水墊一物多用，亦可用作梳洗用品墊、托盤、餐具晾乾板、花盤墊及擺放濕透雨傘等，可隨時保持家居乾爽，香港潮濕天氣使用最為適合。