【農曆新年】麥當勞推角落生物主題食品　小朋友最愛開運大吉樹

日本人氣卡通人物角落生物近年大年受小朋友歡迎，連文具、餐盒等都是角落生物，農曆新年，麥當勞就以角落生物為主題，推出開多款主題食物，加錢更可換購可愛的開運大吉樹套裝及掛飾，又係媽媽出動的時候！

早在去年，日本麥當勞已聯乘角落生物推出多款文具精品，當時已引起熱話，更有不少人找日本朋友換購，角落生物終於登陸香港麥當勞，在今個農曆新年（1月10日起），麥當勞推出一系列角落生物主題食物，包括增量裝扭扭薯條、小龍蝦湯、紅豆批開、招財分享盒及麥炸雞分享桶等，最適合新年同親友開Party食大餐。

而最吸引的、也是小朋友最愛的，絕對是這套應節可愛的角落生物開運大吉樹，黃色的小樹掛上四款角落生物（白熊、企鵝、炸豬排及蜥蜴）公仔，造型有趣可愛，新年放在家中裝飾就最適合不過。由1月10日起，購買任何食品加218元，即可換購，並附送麥當勞10元美食券三張。

角落小夥伴開運大吉樹及四款角落小夥伴（白熊、企鵝、炸豬排及蜥蜴）掛飾

透過麥麥送惠顧指定套餐，即可加港幣38元換購炸蝦尾掛飾一隻。

除了一系列的角落生物美食，麥當勞將會再次推出招財福堡系列，分別為黃金脆薯牛堡及黃金脆薯雞堡。而兩款經典新春限定漢堡—招財牛堡和招財雞堡亦會同步回歸，而在推廣期內惠顧任何招財福堡超值套餐，即送一套四款麥當勞 x 角落生物利是封 。