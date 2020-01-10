【SEN】自閉症學樂器考級難　資優姐姐不怕辛苦指導弟弟

「共融」就是不同背景、年齡甚至國藉的人能友善共處，而「共融」這二個字對SEN人士來說則更加常見，皆因社會主張有特殊學習需要的人融入主流社會當中，不過先不要說社會這麼宏觀，SEN人士在家裏和親人做到「共融」嗎？ 攝影：高仲明

Sabrina陪同弟弟Hardy於文化中心後台綵排練習

教弟弟好辛苦 但過程中會更了解他

14歲的Sabrina和11歲的Hardy是一對特別的姐弟，姐姐是一位資優生，而弟弟卻是一位自閉症患者。Sabrina認為弟弟十分自我中心，行事會堅持自己的一套，因此很容易產生磨擦，在家中大部分時候都是「佢唔理我，我唔理佢」的狀況，不過樂器成為了他們改善姐弟關係的其中一個轉捩點。

自小接觸多樣樂器，包括小提琴、鋼琴、長笛等等的Sabrina，小提琴和長笛都考到一定級數，當上年更換小提琴後，家人發現弟弟用舊的小提琴無師自通，展現了音樂方面的才能，李爸爸直言：「弟弟是自閉症，對人方面的確是不太行，但他用音樂去表達卻易如反掌，當初他學校有小提琴班，老師告知他水平超過班上同學，建議他自行找導師一對一教學，不要浪費他的才能。」因此爸爸不但為Hardy安排了老師每星期學琴，也讓姐姐親身指導Hardy。Sabrina直言：「教細佬好辛苦，其實日日都會嘈交，但接觸細佬多咗，同之前唔同嘅係會更了解佢性格同佢待人處事嘅方法，有時雖然體諒佢有特殊情況，但都想細佬慢慢改走一啲壞習慣。」Sabrina的耐心亦有換來成果，相比起街外老師的小提琴課堂，Hardy害羞地回應：「鐘意家姐教多啲。」這對於自閉症患者來說，能說出這句句子已證明他對姐姐有一定程度上的認可。

Hardy準備樂團綵排

SEN學樂器不簡單 參與樂團重溝通

True Colors Symphony 是由超過120位樂手組成，是香港首個大型「多元共融」樂團，成員小至7歲、大至72歲，成員有自閉症患者、智障人士、肢體殘障人士等等，而樂團將於1月12日於香港文化中心音樂迎來首場音樂會，而Sabrina和Hardy到時也是其中的演奏者。李爸爸分享，在機緣巧合之下姐弟都成為樂團一分子，除了兩人多了時間共處一起綵排練習，最重要的是給弟弟學習面對人，平時只愛自己拉奏的弟弟作風自由，但樂隊需要大家的配合，不能太自我中心，相對於演奏技巧上的成長，樂團更有助Hardy心理上的成長。

Hardy目前學習小提琴約一年時間，未來或許都會嘗試考級，不過音樂考試的評分不會因為SEN而有任何豁免，最多只是考前寫信，提前告知Hardy有特殊情況，這樣考官或許會重複問題數次，但答不到就依然失分。就讀特殊學校的Hardy更從來未經歷過「考試」的模式，未來在樂理考試上，要坐在一個大考場做卷都是一個難題，怕他們「唔識就望下隔離」、「想去廁所就直接起身」在他們心目中這些行為是沒有問題的，因此SEN人士若然能考級成功，是相當不容易的事。

Sabrina、爸爸與Hardy

不認為天資會浪費 小朋友興趣變幻莫測

李爸爸從來不強逼Sabrina和Hardy學習興趣，縱使女兒在樂器方面小有成就，而且充滿天分，但由於女兒志不在此，目前醉心天文學的Sabrina只把樂器當作娛樂消遣，但爸爸也不認為浪費了天資而覺得可惜，他更直言：「逼嚟都冇用，同埋小朋友興趣話轉就轉，到時返轉頭玩返樂器都未定！」亦因有這個想法，姐弟的音樂路就交由他們自己決定，自己只是輔助角色，考不考級也沒有關係。