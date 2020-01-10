【農曆新年】五大商場打卡兼玩遊戲　角落生物舞獅超可愛！

還有約2星期就到農曆新年，各大商場紛紛換上新年主題裝飾，部分更趁著新年這個喜慶日子，讓大家親身參與小遊戲，換取禮品！新年主題裝飾當然不只得桃花、風車等等傳統裝飾，亦有以LEGO、可口可樂或卡通人物作主題的裝飾，滿足每一個小朋友的喜好！

The ONE x Sumikkogurashi™ 角落小夥伴™－角落新春派對

近年大熱的角落小夥伴（角落生物）今年新年首度登陸香港The ONE，舉行「角落新春派對」同香港粉絲拜年。由1月11日至2月16日期間，一眾角落小夥伴換上新年俏鼠造型等待大家和他們拍照，屆時場內一共有8大打卡位，粉絲一定不要錯過！

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另外，The ONE Club會員憑200積分即可免費換領《角落小夥伴洗衣夾夾機》遊戲券乙張，憑券可參與遊戲，有機會贏取角落小夥伴公仔或商戶現金券！(遊戲名額：1,000個，數量有限，先到先得。)

除了打卡位和小遊戲，亦有期間限定店讓粉絲購物，不但有多款角落小夥伴的精品小物，還有獨家限定角落小夥伴主題利是封及揮春等禮品！

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The ONE x Sumikkogurashi™角落小夥伴™ －角落新春派對

日期：1月11日至2月16日

時間：上午10時至晚上10時

地點：The ONE UG2中庭及地下露天廣場

期間限定店

日期：1月11至2月16日

時間：中午12時至晚上9時

地點：The ONE L1 Kiosk 1D

屯門市廣場 X 日清食品「瀛春接福溫泉町」

屯門市廣場今年和清仔一家與大家過新年，場內主要有三個打卡位，重現日本風呂場景以及創意十足的拉麵溫泉。為配合主題，場內更設有期間限定店，展出經典清仔精品之餘更有棒丁麵和棒烏冬供大家選購。

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至於玩樂方面，大家除了可以用特製的清仔硬幣玩「擲拉麵」外，小朋友還可以光明正大地食麵食到「鼠鼠聲」，達到指定分貝就有禮品。而1月18日起，合味道杯麵工廠更會正式營運，大家可以憑消費積分或港幣50元DIY屬於自己的合味道杯麵！配料、湯底全部自選，更可以一條龍了解杯麵的包裝過程，絕對不能錯過。

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屯門市廣場 X 日清食品「瀛春接福溫泉町」

日期：1月10日至2月16日

時間：上午10時至晚上10時

地點：1樓中央廣場

「鼠鼠聲拉麵店」、「幸運拉麵彩虹樂」

時間：下午3時至晚上7時（平日及初一至初三）；下午1時至晚上8時（星期六、日及年廿八至三十）

我的合味道工作坊

日期：1月18日至2月16日

時間：中午12時至晚上8時（每節30分鐘）

＊以上所有活動需使用商場S+ REWARD獎賞點數或港幣參與

朗豪坊 x LEGO® 十二生肖「喜」勢跑

朗豪坊聯同LEGO® 以十二生肖賽跑的故事作藍本，由1月8日起至2月9日舉行《朗豪坊 x LEGO® 十二生肖「喜」勢跑》，多個LEGO®人仔將以各個生肖造型現身。另外亦設有2個小遊戲讓大家參與，小朋友可以在新年「喜」勢叫親手拼砌LEGO吉祥搖鼓和挑戰過河「喜」勢跳小遊戲，完成及過河「喜」勢跳並獲得2個「挑戰成功」印章的健兒，即有機會獲得「樂高® 40220 London Bus」 1盒，超吸引！

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期間限定店

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朗豪坊 x LEGO® 十二生肖「喜」勢跑及期間限定店

日期：1月8日至2月9日

時間：上午11時至晚上10時

地址：朗豪坊4樓通天廣場

新年「喜」勢叫及過河「喜」勢跳遊戲

日期：2020年1月8日至2月9日

時間：上午11時起

地點：禮品換領處（朗豪坊4樓敏華冰廳前）

參加方法：免費登記成為LP CLUB會員可換領遊戲卡及參加遊戲乙次，完成新年「喜」勢叫及過河「喜」勢跳並集齊2個「挑戰成功」印章，有機會獲得「樂高® 40220 London Bus」 乙盒。每日名額有限，換完即止！

Cityplaza x Coca-Cola®「紅運豐收」迎新春

太古城中心於2020年1月10日至2月19日與Coca-Cola®攜手打造「紅運豐收」主題活動，場內有五大互動遊戲讓大家參與！大家只要領取紅運錦囊卡，再一次過集齊姻緣、家庭、健康、財運及文昌5個當紅開運符號，再追蹤Cityplaza Instagram，就可以贏取獨家限定至紅小禮品。

要收集5個當紅開運符號就要玩齊場內5個互動遊戲，首先於中庭「新春牽紅運」中近6米高牌坊圍住桃花走一圈，取得首個開運符號；然後可以走進「全家好梳符」顛倒屋打卡，並取得第二個開運符號。除了兩個打卡位，還有三個小遊戲，分別為「身體有Heal-th」、「文昌你有符」及「運財多Weal-th」。

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另外，大家亦可以於場內商戶或攤位內自動販賣機購買500毫升樽裝Coca-Cola®，參與「人人快樂符」活動親手設計樽身貼紙。大家只需於現場拍攝個人照，再加上所選的喜慶圖案，就可以印製個人化Coca-Cola®樽身貼紙。製作獨一無二的Coca-Cola®。大家更可以憑指定消費金額參加「環保不亦樂符」工作坊，發揮個人創意將鋁罐製作成揮春。

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Cityplaza x Coca-Cola®「紅運豐收」迎新春

日期：2020年1月10日至2月19日

地點：太古城中心

「福鼠賀新年」4大日系特式打卡位

由1月10日至2月9日，將軍澳中心將設置「福鼠賀新年」4大日系特式打卡位，除了可與福鼠們拍攝充滿賀年氣氛的合照外，更可玩小遊戲兼贏取豐富禮物，一家大細過一個溫馨又豐足的新年。

第一個必到打卡位是「福鼠」鳥居神社，粉紅色的鳥居後是頭頂大吉的「福鼠」，鳥居左右則分別由「喜鼠」和「吉鼠」坐鎮。大家可在神社祈福兼與三隻「神鼠」合照。

「有福の泉」遊戲站－以前後左右踏腳方式接到金幣，即可獲豐富禮物，紫色福鼠水車更象徵生生不息與幸福圓滿，最適合一家人及情侶打卡。開放時間為中午12至晚上8時，需憑The Point會員憑100積分參加。

走進富士山澡堂可與福鼠一同洗白白，寓意新一年洗走厄運，福鼠更將木桶內的水全部變成金幣，祝大家來年賺到盆滿缽滿！

「有米拉麵」遊戲站－福鼠於粉紅色的日式屋台為大家特製「有米拉麵」，可以打卡之餘亦可描拉麵遊戲螢幕上的QR Code參加有獎遊戲。開放時間為中午1時至晚上9時45分。

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將軍澳中心「福鼠賀新年」

日期︰1月10日至2月9日

時間︰10am – 10pm

地點︰將軍澳中心G/F中庭