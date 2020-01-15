【夾公仔成癮】學生花千元博贏iPhone11　社工：成功感令他們上癮

近年全港各區多個商場及街邊的店鋪，也由昔日的零售店，變身成夾公仔機店，每當放學時段，不難看見一大群中小學生蜂擁而至，把一張張紙幣放進兌換機內，當中更不乏面額100及500的紙幣，令人咋舌，不禁令人擔心夾公仔機成1為了年輕一代的「賭桌」。 註冊社工凌婉君表示，夾公仔和賭博十分接近，兩者取得勝利的關鍵都不是付出努力來獲取相應的成果，夾公仔機為小朋友帶來的成功感是令他們上癮的重要原因之一。 攝影：李紫銘

不少學生放學後前來夾公仔

獎品趨高價值 初中生日花千元望以小博大

以往的夾公仔機顧名思義，是夾「公仔」，一般較為成熟的學生只為娛樂和享受挑戰成功的快感，但近來的夾公仔機獎品卻趨貴重化，其物質的誘因大大增加，小至超市現金券大至新款智能手機都能「夾」到，吸引一群學生以小博大。

如有同學中獎，可聯絡台主見面交收獎品或以市價85折兌現

記者親身前往旺角一間大型夾公仔店舖了解，發現中午時段已有不少中小學生到場遊玩，不少更是考完試提早放學，專程來玩，每人手裏都拿著一個裝滿5元硬幣的膠籃，而場內更有一部機是以iPhone11為大獎，翻查獎品型號的64G白色手機官方價格為5999港元，職員更透露場內最賺錢的就是這部機！

有成功夾中iPhone11的學生對記者表示，在中獎後會聯絡該部機的台主，再相約另一時間見面「領獎」，除了拿取iPhone11，台主更提出另一選擇，得獎者可折現取現金，以該機價的85折計算，即可拿走約5100港元。

記者上前與正在玩該部機的三位初中學生對話，得知其中一位兌換了1000元左右，他的朋友更笑言：「唉，我已經沉迷賭博！」然後邊說邊把5元硬幣投放在機器中，他們更有獨特的信念，認為「望住就衰梗」，因此有時按下夾子後便擰轉頭祈禱，待完成後再查看結果。短短五分鐘，這幾位同學合共消費了約二百元在該台機器上，並沒有中任何獎。至於這些學生的錢從何而來，當然家長的零用錢是一部分，也有些是夾到獎品後與夾公仔機台主「套現」賺取的。

按圖看贏iPhone機玩法

社工：玩法如同賭博 上癮或與成功感有關

註冊社工凌婉君表示，夾公仔和賭博十分接近，兩者取得勝利的關鍵都不是付出努力來獲取相應的成果，得獎與否全憑運氣，都是多嘗試，慢慢掌握方法後就總會享受到勝利的滋味。她指出：「年輕人最缺乏的是成功感，港童最能獲得成功感的地方就是考第一，但第一只有一個！於是有時正常售賣公仔反而不會有人買，但夾公仔機為小朋友帶來的成功感是令他們成癮的重要原因之一；其次就是獎品吸引，以小博大心態。」

凌姑娘強調，家長得知小朋友經常出入夾公仔場所後，要保持冷靜不要用權威去直接命令小朋友不許再去，反而要從根源了解問題，而原因不外乎以下幾項：

1.社交需要：朋輩共同參與，不去怕被疏遠，家長可為小朋友擴闊社交圈子，鼓勵子女與朋輩發掘夾公仔外的共同興趣、話題。家長要強調不是想子女與朋友斷絕關係，只是不一定所有活動都要共同參與才算朋友。

2.脫離現實：夾公仔和打機亦有類似作用，不但能解悶也有脫離現實的作用，家長可刻意為子女營造一些成功經歷，幫他們找到自己的長處。同時認真審視子女是否生活百無聊賴，為他們安排其他娛樂活動。

如果是家長和小朋友一起遊玩的話，可事前和子女達成協議玩多少局，用完代幣不管輸贏都要離開。否則到時出現鬧彆扭情況「媽咪，再比20蚊我啦，就嚟贏」，家長便十分尷尬。

記者眼見不少學生的硬幣能裝滿一半圖中的膠兜，而記者實測兌換100港元，發現連「兜底」都填不滿，推測裝滿一半起碼要約500港元

亂用錢要有後果 自制力差改為每日發放

投資者及理財教育委員會建議，子女在某些項目上大灑金錢，如夾公仔，家長可以與孩子在運用零用錢方面訂立一些約定，提醒他們如果使大了要承受後果，例如爸媽不會額外再給零用錢，要等到下一個月才會再有，讓孩子知道錢會用完，學懂珍惜，明白在有限的金錢下，不可以滿足全部的慾望。

如果仍不放心子女用錢或發現孩子在自制能力方面較弱，可按部就班，先酌量減少零用錢的金額，或改為每日發放，直至孩子養成自律的理財習慣。而對於較有自理能力的孩子，家長則可考慮每周或每月發放，讓他們有更大自主權，從中學習理財。無論是每日、每星期或每月發放，建議家長鼓勵孩子記錄每日的開支，了解自己的消費模式。

CGA 電競館內的Claw Arcade夾公仔專區

上文提及能贏取Iphone的「夾公仔」機是位於旺角CGA 電競館內的Claw Arcade夾公仔專區內。根據《賭博條例》（第148章）（《條例》），任何人士擬組織及經營有博彩成分的有獎娛樂遊戲，必須領有「有獎娛樂遊戲牌照」，否則或屬非法賭博。

而民政事務總署回覆本報指，根據記錄，旺角CGA電競館有向牌照處申領「有獎娛樂遊戲牌照」，並已獲批核。

夾公仔與賭博之間「技巧」成最大爭議

提供戒賭服務的明愛展晴中心高級督導主任陳志華直言，不能斷言夾公仔是賭博，賭博涉及或然率、期望值，但夾公仔機則比較模糊，皆因不少玩家聲稱是有「技巧」的。不過可以肯定的是，夾公仔有機會衍生出與賭博一樣的「賭仔心態」，沉醉在以小博大的快感。目前夾公仔機隨處可見，陳表示如政府能加強監管，不但對投資者有利，對家長、小朋友亦有利。