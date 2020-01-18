【農曆新年】精選10款商場利是封　細路最愛角落生物KUROMI

還有10日就踏入鼠年，每逢農曆新年，各位媽媽又是時候準備利是派給小朋友！今年大部分場都有推出利是封，部分更非常有特色！今次記者精選10款免費換領的商場利是封，大家揀定，趁這幾天去換啦！

朗豪坊-造型可愛福鼠利是封

朗豪坊推出「福鼠Say Cheese利是封禮盒」，利是封用紫色及橙色為主調，以對稱幾何設計，禮盒更內藏萌鼠至愛「芝士」造型本地天然手工皂，寓意除舊迎新。

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換領日期：1月8日至１月24日

換領時間：上午11時起

換領地點：朗豪坊4樓顧客服務中心

換領方法：LP CLUB會員於場內即日消費滿HK$2,500，每人每日可換領一套。

恒隆地產旗下商場-舞獅造型米奇利是封

恒隆地產旗下商場與迪士尼合作，再度推出《"Mick" the Holiday Bright》，推出以舞獅造型的限量版Mickey 利是封。

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換領日期：1月10日至25日

換領時間：中午12時至晚上10時

換領地點：Fashion Walk室內廣場地下禮賓部、雅蘭中心一樓換領處、淘大商場二期地下、康怡廣場北座M樓禮賓部旁、山頂廣場地下禮賓部

換領方法：追蹤Fashion Walk的 Instagram，或讚好雅蘭中心、淘大商場、康怡廣場或山頂廣場Facebook專頁，並消費滿指定金額。

新城市廣場-日系粉色利是封

新城市廣場推出「『瀛』春接福利是封」尊貴禮盒（一套２款共12個利是封），利是封設計創意靈感來自有多款日本代表性的「緣起物」，如在日本代表「吉祥喜慶」的鯛魚、「迎春納福」的達摩、「平安如意」的如意結及「招福平安」的富士山。

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換領日期：1月10日至24日

換領時間：早上10時至晚上10時

換領地點：新城市廣場1期3樓近ZARA (快閃及特選顧客專櫃) 或3期2樓The Point會員專櫃

換領方法：The point by SHKP 會員憑800 積分可換領利是封一套；憑2800 積分可換領尊貴禮盒版利是封一盒；非會員以電子貨幣即日消費滿$800及追蹤新城市廣場 Instagram可換領利是封一套；即日消費滿$2800及追蹤新城市廣場 Instagram可換領尊貴禮盒版利是封一盒

D·PARK 愉景新城-cute版舞獅造型利是封

D·PARK愉景新城推出以型格螢光粉紅配合貴氣紫色設計的利是封，配合燙金設計的新年祝福語，如「笑口常開」、「萬事勝意」及「如意吉祥」。當中最特別的是換上喜慶賀年服的Donut & Ah Meow高舉可拆卸的可愛賀歲童獅獅頭，完美呈現出Donut & Ah Meow與中國傳統文化兩者之融和。！

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換領日期：1月10日至24日

換領地點：D·PARK愉景新城第二層 DP Club會員專櫃

換領方法：DP Club會員於D·PARK愉景新城累積指定商戶的電子消費滿港幣1,000元。

一田-鶴、金魚通花利是封

一田新春利是封利是封以鏤空的鶴及金魚為主題，寓意新春朝氣勃勃，喜氣洋洋。

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換領日期：1月10日至24日

換領方法：消費每滿$ 1000，或YATA-Fans會員購物累積每滿$ 500，每人每次限換10包。

置富Malls-女孩最愛KUROMI利是封

置富 Malls準備了限量版「KUROMI金玉滿堂利是封」，一套兩款共8個，兩款利是封的封口設計特別用上KUROMI的招牌笑容配合可愛的舞獅造型，為利是封增添趣味；當大家拆利是時，隱藏的KUROMI朋友更會鬼馬現身，送上豐富的金元寶，加上利是封的正面與背面各有不同的設計圖案，非常可愛。

換領日期：1月11日起

換領時間：中午12時開始

換領方法：於置富Malls以下指定單一商場*內任何2間商店累積消費滿HK$800。

*指定商場包括：

# +WOO嘉湖、置富第一城、置富都會、馬鞍山廣場、都會駅

△ 麗港城商場、麗城薈、華都大道、映灣薈、銀禧薈、荃薈

K11 MUSEA-紙雕圖案利是封

限量尊貴 K11 MUSEA 藝術利是封以以四種紅色寓意吉祥，精美藝術紙雕圖案靈感源自 K11 MUSEA 風格獨特的建築；宛如家族紋章的圖案貴氣盡現。

換領日期：1月3日至2月2日

換領方法：消費滿港幣 3,000 元。

THE ONE-細路最愛角落生物利是封

THE ONE推出角落小夥伴幸福滿載利是封 (1套8個) ，以可愛的角落小夥伴作主題，配上賀年字句，送給小朋友一流！

換領日期︰1月11日至24日

換領時間：中午12時至晚上10時

換領地點：The ONE UG2顧客服務中心

換領方法：消費每滿$500 (共1,200份) 或憑1,500積分 (共200份) (每組有效單據最多可換領4套)

D2 Place-搞鬼造型利是封

D2 Place再度與第二屆「香港掂檔十大匠人選舉」冠軍插畫師劉冠瑤Johnee Lau合作，帶來《D2 Place X Johnee 鼠來運到》利是封套裝（一套共18個相同款式），以其擅長的廣東話「食字gag」重新演繹賀年字句，並以得意畫風繪製成「蕉財進補」（招財進寶）、「心想是乘」（心想事成）及「花開富貴」三款利是封。

換領日期：1月2日至1月24日

換領時間：10AM - 9PM

換領地點：D2 Place一期1樓商場顧客服務處及D2 Place二期地下商場顧客服務處

換領方法：消費滿HK$800（當中最少HK$300必須為零售消費）。

海港城-創意全盒利是封

海港城繼續與設計單位 「Communion W」合作，以柔和粉色作主調，設計出6款雙封面的「全盒」利是封。每個「全盒」分別印有蝴蝶、雲海、竹子、中式窗框及繩結等圖案，再以燙金和壓花加工，讓充滿現代感的傳統設計更添高貴。利是封一套6大12小共18個，全部均印上「甜甜新春」及「蜜蜜祝福」的賀詞，非常好看。

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換領日期：1月13日至24日

換領方法：在海港城任何商戶以指定電子付款方法消費滿HK$2,000或以上(最多於2間不同商戶消費)，憑相關之機印單據及電子付款存根：

1) 捐款HK$60予香港血癌基金，即可換領「限量版利是封」乙套 (利是封一套18個，6大12小)。

2) 捐款HK$150予香港血癌基金，即可換領「限量版利是封」乙套及「限量版利是袋」乙個。