【速學踩單車】四步驟學單車不用跌　單車舖老闆一小時教識小朋友

大家還記得自己以前小時候是怎樣學懂踩單車的嗎？相信不少人是師承父母，直接走上兩輪單車，家長在後扶著，待你踩順了就隨時放手，到最後學是學懂了，但身上也有不少因跌倒造成的傷痕！ 不過原來時代已進步，學單車也是有方法避免不必要的跌撞，柴灣一間單車舖，標示著學單車$100兩小時，而且老闆表示兩小時的教學完成後最少能掌握6至7成，記者今日帶同一位不懂踩單車的小朋友、５歲的茶茶實試，結果茶茶不到一小時便成為單車新人王！ 攝影、攝錄、剪接：李紫銘

位於柴灣的合昌單車行有教單車服務

四步教識小朋友

蔡老闆的經驗十分豐富，成功教識年紀最小約兩歲半的小朋友，年紀最大有70歲的老人家！他直言踩單車其實只有兩個重點：「一是平衡力，二是踩單車腳踏的動作。」因此蔡老闆表示，有玩過平衡車的小朋友會較容易上手。學單車每個人需要的時間不同，但一般最差的情況，教兩小時後也能掌握6至7成，他教學的目的不是要大家像競技選手一樣，而是能平穩地起步、平衡，自己踩到不跌已是成功。

舖面有標示學單車$100兩小時（已包含粗單車費用，十分便宜）

記者帶同不懂踩單車的茶茶，看看蔡老闆能否於短時間教懂他踩兩輪單車，茶茶家中有平衡車，偶爾也會到公園玩，結果茶茶不到一小時便成功學懂，過程沒有任何跌撞，一起來看看蔡老闆是如何四步教懂茶茶：

先踩四轆單車

1.先踩四轆單車

蔡老闆分享，近年家長很迷信：「好多家長唔俾小朋友踩四轆，話會踩壞腳！所以好多玩平衡車玩到識飛嘅小朋友都未必識踩單車，因為佢地做唔到流暢踩腳踏個動作。」所以先踩四轆單車，一來是給小朋友踩腳踏的經驗，二來蔡老闆可以觀察到小朋友的程度，跟進教學。

平衡車雙腳離地十秒

2.平衡車雙腳離地十秒

上文提及，踩單車就是平衡加踩腳踏而已，這部分一般人要練40分鐘，有玩過平衡車的茶茶只用了約10分鐘就做到。練習重點是要有一定速度，然後離地愈久愈好，十秒成功便挑戰十五秒，而這個耗時最長的步驟，蔡老闆有以下貼士給小朋友（點擊圖片查看）。

加單腳踏

3.加單腳踏

加單腳踏後，蔡老闆指示茶茶，把左腳（看小朋友重心腳是哪隻而定）放在腳踏上，用右腳蹬地四下加速，然後抬起右腳做出類似步驟三平衡十秒的動作，用意是練習踩單車時的起步。

完整單車 實試

4.完整單車實試

最後一步，把兩腳都加上腳踏，叫小朋友重複步驟四的做法，惟一不同是抬腳後要馬上踩腳踏。

+ 3 + 2

推介新手必到5大單車公園

學識踩單車，當然趁假期到單車公園玩，其中有5個單車公園較適合新手玩，但要留意，由於部分單車公園不設單車租用，需要自備單車。

1.九龍城賈炳達道公園（難易度：★★★☆☆）

+ 9 + 8 + 7

租賃價錢：

- 單車：$80/2 小時 或 $130/全日

- 有篷三輪車：$120/小時

- 安全帽：$10

- 電子打風：$30

2.小西灣道花園（難易度：★☆☆☆☆）

+ 2

+ 2

8.屯門湖山遊樂場（難易度：★☆☆☆☆）

+ 4 + 3 + 2

4.將軍澳單車公園（難易度：★★☆☆☆）

+ 5 + 4 + 3

5.青衣東北公園（難易度：★★☆☆☆）