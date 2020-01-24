【區區好玩‧大埔】推介3條玩樂路線　林村許願再去蝶豆花園

今期區區好玩來到大埔，趁著農曆新年，一於帶著孩子來到大埔林村慶節，亦可以暢遊古蹟或農莊！我們整理了三條親子一日遊路線供大家參考，讓大家過一個充實的農曆新年假期！

（A）暢遊古蹟行

1. 綠匯學苑​

位於大埔墟一個隱世小山丘上的綠匯學苑，前身是舊大埔警署，建於1899年，擁有百多年歷史，屬一級歷史建築。由主樓、飯堂大樓及職員宿舍三所建築組成，中央位置有一片開揚的草坪。警署在2015年活化為綠匯學苑。當中最吸引的，是可以帶子女參觀當年收押犯人的地方，讓他們體驗到犯人只能活在狹小的空間，過著沒有燈的黑暗生活。場內亦展出多款歷史文物，如不同年代的電話、街市的公秤等，大人小朋友都別有一番體會。

除了讓參觀者更了解歷史，學苑也有推廣可持續生活的目標。大家可以到互助店，認識和購買由本地生產者、社企、公平貿易、健康食品供應商提供的新鮮農產品。

導賞團

學苑每天都有兩場導賞團，而每逢周日還設互助市集，舉行不同的工作坊，大家可在參觀前先到網站預留位置。如果一家大小參觀人數多於5人以上，要先向學苑申請；至於人數較小的，亦因為各項設施也有人數上限，亦建議家庭到訪前先作預約。

慧食堂

參觀過後，大家可以到學苑內的低碳餐廳 「慧食堂」用膳，跟孩子一同認識健康、美味的低碳食品。食物以美味輕餐為主打，由新鮮、低碳、當灶及公平貿易所得食材煮成。

綠匯學苑

地址：大埔運頭角里11號

開放時間：每天上午10時至下午5時（星期二除外）

*最後入場時間為下午4時

交通：港鐵大埔墟站A2出口，穿過運頭角遊樂場步行約8分鐘

導賞團詳情：每天上午11時及下午2時開始，約1小時 （星期二及特定日子除外）

語言：粵語（報名時可要求英語或普通話）

名額：每團上限30人

報名方法：網上預約

網址：http://www.greenhub.hk/

2. 林村許願樹

大埔林村早在700多年前的宋朝末年，就已經有鄉人聚居。而林村許願樹是兩棵被村民視為神靈的大榕樹，是本地人與遊客祈福許願的勝地。每逢新年，不少人都喜歡到這裏拋寶牒許願，亦有市民到天后廟祈福，祝願新的一年家宅平安。爲了保護許願樹，現時樹旁設置了仿真許願樹。大家照樣可以在許願寶牒上寫上姓名和願望，在樹下誠心參拜之後，將寶牒拋上仿真許願樹上。

大年初一晚，這裏也會有新春花車巡遊，大家不妨到此近距離欣賞佈置得美侖美奐的花車。場內亦有不少美食攤位，無論各國美食，還是中式小食都不難找到。

2020香港許願節舞台表演節目表

*不是農曆新年也可以前來參觀，只是少了花車巡遊和美食攤位

香港許願節

日期:2020年1月25日至2020年2月9日(年初一至年十六)

時間:上午8:45-下午6:30

地點:林村許願廣場

林村許願樹

地址：新界大埔林村

交通：從太和火車站或大埔墟火車站出發

九巴 ：從 大埔墟 或 太和火車站乘坐 64K 到達放馬莆巴士站下車

專線小巴：在大埔墟懷仁街專線小巴總站或者太和火車站，乘坐 25k，到達巴士站下車

的士 ：從太和火車站上車到達只需大約二十五元

私家車 ：駛入許願樹的小路內有停車場，不建議假日使用私家車。

3. 陳漢記煲仔飯

「陳漢記」是大埔家傳戶曉的食店，以腸粉及煲仔飯最受歡迎。招牌推介為臘味煲仔飯、滑雞牛肉煲仔飯、白鱔煲仔飯等。這裏的煲仔飯分量十足，排骨肉質嫩滑，臘腸肥瘦適中，不會太鹹，吃到最底時更有飯焦。而腸粉全部即叫即蒸，皮薄餡靚。

食店幾乎晚晚都大排長龍，所以大家務必要提早出發前來！

陳漢記

地址：大埔運頭街91B地下

營業時間：星期一至日上午11時至凌晨4時

交通：港鐵大埔墟站 A1 出口，步行約7分鐘

電話：2658 2277

（B）悠閒海濱之旅

4. 香港鐵路博物館

位於大埔墟市中心的香港鐵路博物館，原址是建於1913年舊大埔火車站，經改建而成博物館。香港鐵路博物館在一座風格獨特的金字頂中國傳統建築內，免費開放給市民參觀。

在香港鐵路博物館內，有一系列文物、歷史圖片和互動展品，可了解香港火車的歷史發展。另外，大家還可登上古老的6輛歷史車卡、手動及機動工程車拍照，也可看到由Lego砌成的鐵路模型，非常適合對火車或交通公具有興趣的小朋友。

+ 9 + 8 + 7

地址：大埔大埔墟崇德街13號

開放時間：星期一、三至日－上午10時至下午6時

聖誕前夕及農曆新年除夕－上午10時至下午5時

逢星期二（公眾假期除外）、農曆年初一及二休館

交通：

大埔墟港鐵站：在A2出口往大埔綜合大樓方向步行，再按沿途的鐵路博物館指示牌步行（約18分鐘）；

太和港鐵站：在B出口轉右，乘扶手電梯至太和廣場，再沿右邊乘扶手電梯到地面，朝愛和樓與居和樓方向往太和橋，按沿途的鐵路博物館指示牌步行（約10分鐘）

費用：全免

查詢：2653 3455

網址：www.heritagemuseum.gov.hk

5. 大埔海濱公園

大埔海濱公園是香港最大的公共公園，設有多個兒童遊樂場、模型船水池等，也有巨型花海，可觀賞如雀尾花、矮牽牛、金苞花、一串紅、百日菊等花卉。大家除了可以在模型船水池上放船，還可以在大草地上放風箏，餓了也可坐下來野餐，這樣就可以玩足一整天。

另外，大家可以到公園內的昆蟲屋，從多種昆蟲標本及模型，清楚觀察及了解昆蟲內外的身體結構、生長過程及對自然生態的適應情況。昆蟲屋規模雖然不算大，但設有多個大比例昆蟲模型可供小朋友親手觸摸，而屋外設有教育徑，種植多種植物，吸引蝴蝶棲息，可讓小朋友認識大自然。最後，大家可以登上香港回歸紀念塔頂，俯覽整個大埔海濱公園。

+ 4 + 3 + 2

地址：新界大埔大發街

開放時間：昆蟲屋－上午8時至晚上7時

香港回歸紀念塔－上午7時至晚上7時

公園24小時開放

交通：九巴72A、73、73X、75X、271、275R、74K、75K、71K或71S號巴士，或選乘K17號港鐵接駁巴士

6. 大埔墟街市熟食中心

大埔墟綜合大樓，原是運頭塘運動場，改建後成為香港最大型及少數設有停車場的街市之一。地下及一樓為街市，二樓為熟食中心，三至八樓則是辦事處、圖書館及體育館等。二樓的熟食中心有多間深受街坊歡迎的食店，包括「東記上海麵」、「三小姐海鮮小菜」、「平記麵家」等，無論是小菜、魚蛋粉，還是牛雜，都可以在這裏找得到。

地址：大埔鄉事會街8號大埔綜合大樓二樓

營業時間：上午6時正至凌晨2時

（C）農莊放電遊

7.蝶豆花園有機農莊

大埔蝶豆花園有機農莊佔地50萬平方呎，去年3月剛剛開幕。場內除了有許多打卡位，還有小小動物園讓小朋友餵飼山羊及兔仔。除此之外蝶豆花園亦提供各種特色工作坊，讓爸爸媽媽和小朋友親手製作蝶豆花食物及小手工。

+ 5 + 4 + 3

蝶豆花園

地址：大埔鳳園路8號

開放時間：星期一至日10:00AM-6:00PM（年初三啟市：1100-1700／年初四往後：正常1000-1630）

收費：入場通行証成人$100；小朋友$70一位。不足3歲或以下免費入場。65歲或以上半價。

電話：6583-5111／6589-3111

8.匯豐智樂遊戲萬象館

匯豐智樂遊戲萬象館全館約4000呎，分別有污糟貓天地、遊戲穿梭城、木頭變身室、遊戲發明室、幼兒木玩閣及玩具圖書館6大區域，新年期間更會有限定主題遊戲－花開物語（21/1-21/2）及鹽鹽冬日（18/2-11/3），絕對是小朋友放電好去處！不過需注意萬象館會於年三十下午至初三 (24/1/2020-27/1/2020) 休館，記得不要摸門釘！

+ 8 + 7 + 6

地址：大埔太和邨亨和樓地下117-125室

網站：https://member.playright.org.hk/