【區區好玩‧大埔】推介3條玩樂路線　林村許願再去蝶豆花園

今期區區好玩來到大埔，趁著農曆新年，一於帶著孩子來到大埔林村慶節，亦可以暢遊古蹟或農莊！我們整理了三條親子一日遊路線供大家參考，讓大家過一個充實的農曆新年假期！
（A）暢遊古蹟行
1. 綠匯學苑
位於大埔墟一個隱世小山丘上的綠匯學苑，前身是舊大埔警署，建於1899年，擁有百多年歷史，屬一級歷史建築。由主樓、飯堂大樓及職員宿舍三所建築組成，中央位置有一片開揚的草坪。警署在2015年活化為綠匯學苑。當中最吸引的，是可以帶子女參觀當年收押犯人的地方，讓他們體驗到犯人只能活在狹小的空間，過著沒有燈的黑暗生活。場內亦展出多款歷史文物，如不同年代的電話、街市的公秤等，大人小朋友都別有一番體會。
除了讓參觀者更了解歷史，學苑也有推廣可持續生活的目標。大家可以到互助店，認識和購買由本地生產者、社企、公平貿易、健康食品供應商提供的新鮮農產品。
導賞團
學苑每天都有兩場導賞團，而每逢周日還設互助市集，舉行不同的工作坊，大家可在參觀前先到網站預留位置。如果一家大小參觀人數多於5人以上，要先向學苑申請；至於人數較小的，亦因為各項設施也有人數上限，亦建議家庭到訪前先作預約。
慧食堂
參觀過後，大家可以到學苑內的低碳餐廳 「慧食堂」用膳，跟孩子一同認識健康、美味的低碳食品。食物以美味輕餐為主打，由新鮮、低碳、當灶及公平貿易所得食材煮成。
綠匯學苑
地址：大埔運頭角里11號
開放時間：每天上午10時至下午5時（星期二除外）
*最後入場時間為下午4時
交通：港鐵大埔墟站A2出口，穿過運頭角遊樂場步行約8分鐘
導賞團詳情：每天上午11時及下午2時開始，約1小時 （星期二及特定日子除外）
語言：粵語（報名時可要求英語或普通話）
名額：每團上限30人
報名方法：網上預約
網址：http://www.greenhub.hk/
2. 林村許願樹
大埔林村早在700多年前的宋朝末年，就已經有鄉人聚居。而林村許願樹是兩棵被村民視為神靈的大榕樹，是本地人與遊客祈福許願的勝地。每逢新年，不少人都喜歡到這裏拋寶牒許願，亦有市民到天后廟祈福，祝願新的一年家宅平安。爲了保護許願樹，現時樹旁設置了仿真許願樹。大家照樣可以在許願寶牒上寫上姓名和願望，在樹下誠心參拜之後，將寶牒拋上仿真許願樹上。
大年初一晚，這裏也會有新春花車巡遊，大家不妨到此近距離欣賞佈置得美侖美奐的花車。場內亦有不少美食攤位，無論各國美食，還是中式小食都不難找到。
2020香港許願節舞台表演節目表
*不是農曆新年也可以前來參觀，只是少了花車巡遊和美食攤位
香港許願節
日期:2020年1月25日至2020年2月9日(年初一至年十六)
時間:上午8:45-下午6:30
地點:林村許願廣場
林村許願樹
地址：新界大埔林村
交通：從太和火車站或大埔墟火車站出發
九巴 ：從 大埔墟 或 太和火車站乘坐 64K 到達放馬莆巴士站下車
專線小巴：在大埔墟懷仁街專線小巴總站或者太和火車站，乘坐 25k，到達巴士站下車
的士 ：從太和火車站上車到達只需大約二十五元
私家車 ：駛入許願樹的小路內有停車場，不建議假日使用私家車。
3. 陳漢記煲仔飯
「陳漢記」是大埔家傳戶曉的食店，以腸粉及煲仔飯最受歡迎。招牌推介為臘味煲仔飯、滑雞牛肉煲仔飯、白鱔煲仔飯等。這裏的煲仔飯分量十足，排骨肉質嫩滑，臘腸肥瘦適中，不會太鹹，吃到最底時更有飯焦。而腸粉全部即叫即蒸，皮薄餡靚。
食店幾乎晚晚都大排長龍，所以大家務必要提早出發前來！
陳漢記
地址：大埔運頭街91B地下
營業時間：星期一至日上午11時至凌晨4時
交通：港鐵大埔墟站 A1 出口，步行約7分鐘
電話：2658 2277
（B）悠閒海濱之旅
4. 香港鐵路博物館
位於大埔墟市中心的香港鐵路博物館，原址是建於1913年舊大埔火車站，經改建而成博物館。香港鐵路博物館在一座風格獨特的金字頂中國傳統建築內，免費開放給市民參觀。
在香港鐵路博物館內，有一系列文物、歷史圖片和互動展品，可了解香港火車的歷史發展。另外，大家還可登上古老的6輛歷史車卡、手動及機動工程車拍照，也可看到由Lego砌成的鐵路模型，非常適合對火車或交通公具有興趣的小朋友。
地址：大埔大埔墟崇德街13號
開放時間：星期一、三至日－上午10時至下午6時
聖誕前夕及農曆新年除夕－上午10時至下午5時
逢星期二（公眾假期除外）、農曆年初一及二休館
交通：
大埔墟港鐵站：在A2出口往大埔綜合大樓方向步行，再按沿途的鐵路博物館指示牌步行（約18分鐘）；
太和港鐵站：在B出口轉右，乘扶手電梯至太和廣場，再沿右邊乘扶手電梯到地面，朝愛和樓與居和樓方向往太和橋，按沿途的鐵路博物館指示牌步行（約10分鐘）
費用：全免
查詢：2653 3455
網址：www.heritagemuseum.gov.hk
5. 大埔海濱公園
大埔海濱公園是香港最大的公共公園，設有多個兒童遊樂場、模型船水池等，也有巨型花海，可觀賞如雀尾花、矮牽牛、金苞花、一串紅、百日菊等花卉。大家除了可以在模型船水池上放船，還可以在大草地上放風箏，餓了也可坐下來野餐，這樣就可以玩足一整天。
另外，大家可以到公園內的昆蟲屋，從多種昆蟲標本及模型，清楚觀察及了解昆蟲內外的身體結構、生長過程及對自然生態的適應情況。昆蟲屋規模雖然不算大，但設有多個大比例昆蟲模型可供小朋友親手觸摸，而屋外設有教育徑，種植多種植物，吸引蝴蝶棲息，可讓小朋友認識大自然。最後，大家可以登上香港回歸紀念塔頂，俯覽整個大埔海濱公園。
地址：新界大埔大發街
開放時間：昆蟲屋－上午8時至晚上7時
香港回歸紀念塔－上午7時至晚上7時
公園24小時開放
交通：九巴72A、73、73X、75X、271、275R、74K、75K、71K或71S號巴士，或選乘K17號港鐵接駁巴士
6. 大埔墟街市熟食中心
大埔墟綜合大樓，原是運頭塘運動場，改建後成為香港最大型及少數設有停車場的街市之一。地下及一樓為街市，二樓為熟食中心，三至八樓則是辦事處、圖書館及體育館等。二樓的熟食中心有多間深受街坊歡迎的食店，包括「東記上海麵」、「三小姐海鮮小菜」、「平記麵家」等，無論是小菜、魚蛋粉，還是牛雜，都可以在這裏找得到。
地址：大埔鄉事會街8號大埔綜合大樓二樓
營業時間：上午6時正至凌晨2時
（C）農莊放電遊
7.蝶豆花園有機農莊
大埔蝶豆花園有機農莊佔地50萬平方呎，去年3月剛剛開幕。場內除了有許多打卡位，還有小小動物園讓小朋友餵飼山羊及兔仔。除此之外蝶豆花園亦提供各種特色工作坊，讓爸爸媽媽和小朋友親手製作蝶豆花食物及小手工。
蝶豆花園
地址：大埔鳳園路8號
開放時間：星期一至日10:00AM-6:00PM（年初三啟市：1100-1700／年初四往後：正常1000-1630）
收費：入場通行証成人$100；小朋友$70一位。不足3歲或以下免費入場。65歲或以上半價。
電話：6583-5111／6589-3111
8.匯豐智樂遊戲萬象館
匯豐智樂遊戲萬象館全館約4000呎，分別有污糟貓天地、遊戲穿梭城、木頭變身室、遊戲發明室、幼兒木玩閣及玩具圖書館6大區域，新年期間更會有限定主題遊戲－花開物語（21/1-21/2）及鹽鹽冬日（18/2-11/3），絕對是小朋友放電好去處！不過需注意萬象館會於年三十下午至初三 (24/1/2020-27/1/2020) 休館，記得不要摸門釘！
地址：大埔太和邨亨和樓地下117-125室
網站：https://member.playright.org.hk/