【農曆新年】三大免費親子活動　過年玩新興運動掃美食

今年農曆新年來得早，不幸的是武漢肺炎的情況令人擔憂，不少家長都選擇留港過年！少了親戚到訪，自己亦不用到處奔走，多出來的時間自然可以留來陪伴小朋友，以下好去處有樂趣又不失節日氣氛，有空的話絕對可以去一去！

烏溪沙青年新村年初三營地開放日

每年初三香港中華基督教青年會都會開放烏溪沙青年新村與眾同樂，當日會有大量新興運動及親子活動，如芬蘭木柱、高疊盤、旋風球、匹克球、巨型彈床、陶藝以及「手作遊樂場」等，場內更設有大笪地攤位及綜合表演，亦可免費享用戶外設施包括燒烤場，歡迎一家大細蒞臨歡度春節。

烏溪沙青年新村年初三營地開放日2020

日期：2020年1月27日（星期一）

時間：上午10時至下午4時

地點：新界沙田馬鞍山鞍駿街2號

查詢：2642 9420

新春美食墟

新春美食墟於農曆年初一及初二在長沙灣保安道遊樂場舉行，屆時有39個攤檔，一家大細邊逛邊食，當中不少食物也十分應節，例如：財神造型的肚臍餅、生肖造型的刈包等。除了應節食物外，惹味特色小食相信亦能勾起大家胃口，麻辣牛肚、陳皮魚蛋、燒賣等，歡迎大家走一轉把「食得是福」的傳統觀念表露無遺。

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新春美食墟 — 免費入場

日期：2020年1月25日 (星期六)、1月26日(星期日)

時間：下午3時至晚上11時

地點：長沙灣保安道遊樂場

香港許願節

林村的許願樹相信無人不知，新一年當然亦歡迎大家寫上新願望拋寶牒上樹，想試另類的許願方式，亦可以選擇放花燈。除了許願之外，新年的林村更有其他活動，包括每天不同的舞台節目，例如：流行金曲演奏會、麒麟匯演等，而美食攤位亦多不勝數，長洲大魚蛋、豆腐花、烤肉串、牛肉粒，想果想體驗一個有本地特色的活動，林村絕對是名單之上。

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2020香港許願節

日期：2020年1月25日-2月9日 (年初一至年十六)

時間：早上8:45-晚上6:30

地點：林村許願廣場