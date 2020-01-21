【農曆新年】新正頭小朋友紅噹噹去拜年　必學新年穿搭技巧

農曆新年將至，到親朋戚友家拜年，家長定必為小朋友悉心打扮一番！想逗多點利是，先要從拜年服飾入手。除了傳統唐裝，不少品牌亦有推出應節服飾，不論斯文或是休閒風，只要略花心思mix & match，便可為孩子打造令人眼前一亮的形象，逗得更多利是錢！ 攝影：龔嘉盛 （部分相片由品牌提供）

Bonpoint 法式夢幻

法國童裝店Bonpoint風格一向溫暖優雅，同時散發夢幻氣息。今季品牌推出多項紅色單品，女孩子可穿上可愛飄逸的紅色花卉連身長裙，男孩子則可以柔軟的紅色上衣，配搭型格的灰色長褲，時尚之餘亦不失喜慶色彩。

+ 4 + 3 + 2

銷售點：

太子大廈店：中環遮打道10號329號舖

海運大廈店：尖沙咀海港城58號舖

利園2期店：銅鑼灣恩平道28號213號舖

BORA AKSU英式優雅

英國鬼才設計師品牌BORA AKSU繼去年9月於銅鑼灣Lee Gardens利園商場開設全港首間BORA AKSU KIDS STORE後，引來喜歡浪漫優雅風格的時尚媽媽熱捧，並隨即在12月於尖沙咀海港城開設第二分店。海港城的KIDS STORE首次將最新Mother & Kids系列一併展示，女士們選購女裝的同時，亦可為孩子悉心打扮一番。農曆年期間外出拜年，家長必定把孩子打扮成「利是封」般。女孩子以一件白色通花毛衣，配一條紅色迷你裙，外搭紅色外套，更添優雅氣息。

銷售點：

銅鑼灣恩平道28號利園商場二期2樓216鋪

尖沙咀海港城海運中心G層OTG32A號店

Bossini 鼠年活力

臨近農曆新年，Bossini推出新春系列，包含各式上衣如生肖圖案衛衣、恤衫等，女孩子更有可愛的連帽衛衣裙，搶眼又應節！

+ 6 + 5 + 4

銷售點：

全線Bossini

Marks & Spencer 調皮玩味

英國馬莎Marks & Spencer（M&S）新春推出多款設計可愛的童裝單品，即使在新年過後也可以再次穿著，完全不怕浪費！品牌巧妙地將新年元素融入童裝系列，紅色碎花吊帶裙套裝與橫間上衣於平日可分開配搭，吊帶裙上的碎花刺繡為造型增添立體感，紅色的連身裙更突顯出少女味。男童以棗紅色毛衣配搭棗紅色長褲，或以格仔裇衫四件套裝，可輕易打扮成一位斯文的英倫紳士；可愛的熊耳朵造型連帽外套則帶出小朋友的調皮玩味，在拜年時更能討得長輩歡心！

+ 6 + 5 + 4

銷售點：

全線Marks & Spencer

Uniqlo 簡約休閒

Uniqlo各式的簡約單品，可輕易為孩子襯出休閒的拜年裝。品牌與迪士尼及Sanrio均有聯乘系列，以一件純色卡通Tee，配搭紅色外套，即可打造活潑醒目的賀年look。品牌同時備有各式當紅單品，如連帽衛衣、針織外衣等，可襯出不同風格，絕對是拜年必備。

+ 4 + 3 + 2

銷售點：

全線Uniqlo