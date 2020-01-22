【年宵花市2020】綠色年宵設環保玩意　體驗單車攪拌機太陽能火車

2020農曆新年即將到來，今年食環署舉辦的15個年宵市場均不設乾貨攤位，雖然如此，但維園年宵市場中卻出現與眾不同的攤檔。自然教育組織「自然脈絡」今年於維園舉辦綠色年宵，讓大人和小朋友可以體驗環保主題的小玩意，主辦人更提供導賞團帶領小朋友在年宵市場內學習回收分類、太陽能等環保議題。 自然脈絡綠色年宵負責人Yeungs要求導賞團參加者攜帶水瓶以體驗單車攪拌機，藉此希望大家可以養成攜帶水樽外出的習慣，為環保出一分力。 攝影：龔嘉盛

自然教育組織「自然脈絡」今年與環保署合作推動維園綠色年宵，攤位不售賣貨品，反而設置環保袋分享站及派發新生利是封，亦有單車攪拌機、太陽能火車、太陽能玩具等等體驗區域。Yeungs帶領著參加導賞團的幼稚園學生前往「自然脈絡」攤檔，向大家講解如何回收膠樽和廢紙。

自然脈絡綠色年宵負責人Yeungs希望透過單車攪拌機的體驗，讓大家養成自備水樽外出的習慣。

Yeungs表示：「每到新年全港會用約3.2億封利是封，等同斬了萬多棵樹。因此我們會回收利是封重用」，「自然脈絡」會將去年回收回來的利是封按顏色、類別分類，然後在年宵攤檔中派發。

年宵攤位玩太陽能火車

在年宵攤位中，Yeungs會帶領小朋友體驗太陽能火車。火車裝置的山洞由竹枝的「竹頭竹尾」扎成，火車路軌及火車是回收而成，除此之外便沒有使用任何塑膠。火車裝有電池，配合太陽能充電，毋須駁電即可前進。Yeungs希望這些玩具可以讓小朋友明白「玩都可以很環保，不用花錢都可以享受玩具的樂趣。」

旁邊一張桌上擺放了兩個太陽能玩具，有份負責製作太陽能玩具的Eddie向記者透露，玩具是由其他小朋友丟棄的玩具、廢木、月餅罐等，加上小摩打製成，配合太陽能發電，實行廢物重用。這些太陽能玩具非常受小朋友歡迎。

藉有趣玩意推動環保

最後Yeungs會帶領小朋友體驗單車攪拌機，報名體驗的小朋友需要自備水樽。負責人員會將攪拌機放上單車前方，參加者踩約一分鐘就可以將飲品攪拌，倒入參加者自備的水樽即可飲用。「我們鼓勵小朋友自備水瓶，如果沒有帶水樽就不能體驗。我們希望透過這個有噱頭的體驗，為家長和小朋友提供一個誘因去攜帶水樽外出，我們會對參加者強調自備水樽的重要性，希望大家不要太過依賴即棄水樽。為我們需要的物品負責任。」

小朋友可以體驗單車攪拌機。

「自然脈絡」綠色年宵

地址：維多利亞公園年宵市場21-24攤位