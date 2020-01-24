【農曆新年】新年假期媽媽留家煲劇　推介最新十部日韓台劇

農曆新年將至，今年連同補假一共有四日長假。長假期除了去拜年，當然不少得來個「煲劇馬拉松」，今次記者推介10套新年必煲日韓台劇，讓各位媽媽享受長假期！

韓劇

《愛的迫降》

《愛的迫降》劇集由真人真事改編，孫藝真、炫彬主演，為近期最受歡迎及討論度最大的韓劇之一，收視連續奪冠。劇情講述某一天財閥繼承女突然因為颶風發生了降落傘事故並迫降在北韓，之後和默默守護她並愛上她的特級將軍發生了絕對隱秘的愛情故事。

+ 3 + 2

《巧克力》

《巧克力》由尹啟相、河智苑、張勝祖領銜主演，講述原本夢想成為廚師的腦神經外科醫生和義大利世界料理大會出身的女廚師，互相療癒過往傷痛、為需要臨終關懷的人士提供美食的溫暖療癒愛情故事。

《山茶花開時》

《山茶花開時》於去年底正式播放完畢，由韓劇女王孔曉振和姜河那主演，故事劇情比較輕鬆，講述單親母親帶著小孩經營居酒屋，遇上正義巡警展開的故事。

《德魯納酒店》

去年最矚目的韓劇非《德魯納酒店》 莫屬， 劇集由IU、呂珍九主演，講述精英酒店經理人因一場命中注定的事件而與美如皎月卻性格孤僻的老闆一同經營月之酒店的故事，劇集中IU以各種復古又神秘的造型現身，播出後輕鬆成為討論度最高的韓劇之一。

日劇

《Grand Maison 東京》

由「日劇天王」木村拓哉主演的劇集《Grand Maison 東京》剛播映完畢。木村拓哉飾演因為一次意外而陷入事業谷底米的芝蓮名廚尾花夏樹，遇上鈴本京香飾演的女主角，重拾對料理的熱情重新振作。

《教場》

日劇《教場》改編自長岡弘樹的同名小說，員警學校的冷酷教官由木村拓哉飾演，劇情講述超級嚴格的老師與個性十足的學生之間較量的教育故事。木村拓哉在劇中飾演冷酷教官風間公親，他認為員警學校不是培育優秀警官的機構，而是淘汰不合格人員的地方。

+ 3 + 2

《還是不能結婚的男人》

阿部寬主演的《還不能結婚的男人》是13年前的《不能結婚的男人》的續篇。故事講述阿部寬飾演的建築師桑野信介因為為人固執偏激還有潔癖，加上不擅與人交際生活，所以一直無法戀愛和結婚。

+ 3 + 2

台劇

《想見你》

《想見你》去年播出後掀起煲劇熱潮，劇情融合愛情、魔幻、靈魂穿越、推理燒腦等題材，以雙時空主線故事並行，分別描述2019 年黃雨萱與王詮勝、 1998 年的陳韻如和李子維的故事。

+ 3 + 2

《極道千金》

劇集於去年12月播出，由劉以豪主演，故事敘述厭倦事業的明星，遇上逃家的黑道迷妹千金的戀情。

《我們與惡的距離》

雖然這套劇已經播放完結一段日子，但劇集以2010年代台灣的多起社會事件為題材，描述一起隨機殺人案件發生後，加害者、加害者家屬、被害人家屬、辯護律師、精神疾病患者等各方人物的心境與糾葛，是台灣第一部以隨機殺人為主題的電視劇，還涉及新聞媒體困境及思覺失調症等議題。不想只看情情愛愛劇集的媽媽們必看！