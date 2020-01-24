【家長揀口罩注意】熱賣口罩疑為國產黑心貨　醫生：或會引致生瘡

武漢肺炎來勢兇兇，截至今日（1月24日）下午2時，中國全國確診個案增至876宗，26人死亡，香港截至昨日（23日）已有兩宗確診個案。本港市民瘋搶口罩自保，市面現時「一罩難求」，不少藥房更是坐地起價。而最近於各藥房熱賣的一款口罩，被網民發現是中國製黑心口罩！家庭醫生關嘉美表示，不乾淨的口罩有可能引起皮膚問題，長出面瘡或耳瘡！ 攝影：鄧煥儀、余嘉文

藥房熱賣的「救救マスク」被踢爆為黑心口罩。（余嘉文攝）

曾被踢爆以回收物料製作

這款在各大藥房熱賣的口罩名為「救救マスク」，有眼利網民發現，雖然外盒包裝是日文，但製造地卻是中國內地。記者在淘寶網發現，這款口罩更疑似在湖北武漢生產，售價為港幣$6.76一盒，但近日在香港有藥房，將這款口罩炒高至$238一盒。事實上，日本去年曾有傳媒報導，曾有日本公司委託中國廠商製造口罩，惟於委託期完結後，廠商繼續以品牌的外盒設計出產口罩。去年台灣中天新聞更曾踢爆，廠商的生產環境衛生惡劣，口罩更是以回收衣料製作，沒經妥當消毒便流出市面。

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或引致皮膚問題

家庭醫生關嘉美表示，不能單憑產地而一概而論，斷定口罩的衛生程度，但若長期配戴不乾淨的口罩，有可能引起面瘡。「不夠乾淨的口罩，不排除存有金黃葡萄球菌等細菌。最近我的診所亦有零星病人求診，因為口罩的掛帶不潔，而在耳背皮膚長瘡。」

對於現時市面口罩的質素與成效存疑，關醫生指，選購口罩時，可參考早前消委會的指引，於信譽良好的藥房購買，惟現時市面「一罩難求」，只好「買到咩就用咩」。「有用口罩，多一層保障，當然總好過你完全暴露於飛沫之中。現在最好是人人戴口罩，以截斷傳播鏈。更重要是識用口罩，尺寸不對、又戴又除，即使是N95口罩亦不能發揮作用。」

按圖查看消委會測試29款口罩：

除了選擇有過濾細菌效用的口罩外，正確配戴亦相當重要，以下是一些醫生建議：

她又提醒市民，口罩最好是用完即棄，但現時口罩短缺，迫於無奈下，用饍時可把口罩妥善摺好，放入乾淨膠袋，但最低限度亦要每天更換。她又建議有配戴隱形眼鏡習慣的市民，現時宜轉為配戴眼鏡。「細菌亦有可能黏在眼睛結膜，入侵身體。戴眼鏡的話，起碼可以擋一擋。」她表示，政府宜參考澳門做法，帶頭讓市民人人有口罩，以遏止疫情蔓延。

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三層口罩 質地各異

關醫生補充，質地較厚的口罩，沒薄身的那麼易破，在觀感上可能令人用得較安心。有網民指，剪開聲稱是三層的外科口罩後，發現內裡竟只有兩層。記者在市面購入各款口罩，有日本及中國製，剪開比較濾芯質地，發現大多都是輕輕一撕即破，而日本製的「超快適」摸上手較為厚身，質地舒適，濾芯更最為堅韌。