【武漢肺炎】停課不停學！5個小遊戲和小朋友在家共學

武漢肺炎疫情持續擴散，政府早前宣布全港中小學、幼稚園及特殊學校會延遲至2月17日復課，小朋友在家中不上學，爸爸媽媽可以安排什麼活動讓小朋友在家學習？「共學起動」發起人之一Svah 就向我們分享5個可以在家學習的小遊戲，讓孩子在家能持續學習之餘，更能增進親子之間的感情。 攝影：余嘉文、部分照片由受訪者提供

1.揮春拼圖

農曆新年期間，相信大家家中一定有很多揮春，假如有揮春多了，就可以變身成趣味學習小遊戲！會寫字的小朋友可以練習寫揮春，而對於不會寫字的小朋友，父母可以將揮春剪開數份，然後貼在廁紙筒上並「撈亂」，之後考考小朋友記性、排列次序。如果家中有長者的話，更可以請長輩教小朋友祝頌語的意思。

家中剩餘的揮春可以用作小遊戲（攝影：余嘉文）

2.迎春接福

第二個小遊戲可以訓練小朋友的「大肌肉」，首先將一至兩個紅色氣球吹漲，形成小球，然後用小朋友的羽毛球拍或將報紙雜誌捲成長條狀，然後像打羽毛球般拍打氣球，讓小朋友有機會走動走動。如果家中位置有限，或者雜物較多，亦可以加深難度，限制小朋友在一個階磚或坐椅上接到氣球，一樣趣味爆分。

3.搓小丸子

這個遊戲則是訓練小朋友的「小肌肉」，家長可以將糯米粉溝水，讓小朋友將糯米糰搓成小丸子，再用杞子、圓肉、紅棗等食材煲成湯底，加入小丸子，製成甜品。有得玩、又有得食，小朋友最喜歡！

4. 聚寶盆

家長可以利用麵粉加水搓成元寶的模樣，並將小朋友的玩具（例如動物牛、豬仔、恐龍）藏在泥土或豆，形成一個聚寶盆的樣子，然後請小朋友在盆中尋找出心愛的玩具。在搓麵粉和尋寶的過程中可以訓練小朋友的「小手肌」。

5.新春曼達拉

爸爸媽媽可以在紙上畫幾個圈，然後請小朋友在圈內填上喜歡的顏色 ，在撕下顏色紙及乾花貼上圈上。曼達拉有祝福的意思，爸爸媽媽可以一邊製作一邊和小朋友聊天，讓小朋友說說看，想把祝福傳給誰，增進親子感情。