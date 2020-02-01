【武漢肺炎】延長停課　英華校長建議家長正面與小朋友認識疫情

由於武漢肺炎近來疫情持續，學校將繼續停課至3月2日復課，特首林鄭月娥呼籲學生在停課期間留在家中防疫；不少家長頭痛小朋友足不出戶有甚麼可做，亦有家長擔心學校停課太久，自行督促子女做練習跟上進度。 英華小學陳美娟校長建議家長可把握機會跟小朋友傾談疫情內容及衛生防護意識。而教育專家認停課日子不宜在家催谷孩子學習，以致出現弄巧反拙效果。

英華校長：利用互聯網學習

英華小學陳美娟校長建議家長首先要保持正面積極，因為家長過份擔心小朋友便會更加不知所措。她說：「其實今次是一課很好的生命教育，讓家長可以和小朋友一起關注健康，討論疫情、應建立更好的衛生意識。」

陳校長認為現時互聯網為家長及學校帶來很好學習機會。「現在很多學校都做Online learning，我也有拍片給家長，而老師亦會利用Google Classroom和全班的小朋友互動，由老師或家長把關時間及內容，實體課室變成虛擬課室，一樣可以學習。」她建議家長要陪同小朋友一起做網上學習，設定時間限制，勿讓小朋友沉迷。

不忘閱讀與運動

另外，陳校長認為停課期間，閱讀與運動在要持續進行 。「可以跟親戚朋友、鄰居或同事交換圖書，又或者網上的學習城也提供不少圖書閱讀。而小朋友的運動也不可斷，在家中可進行拉筋、按摩也不錯，我們應該正面、積極去面對。」

英華小學校長陳美娟表示停課期間，家長也可與小朋友進行運動，拉筋、按摩也不錯。（劉貳龍攝）

家長切勿自制恐慌

對於不少家長擔心學校教學進度因停課延誤，或導致復課後要追趕課程，陳校長表示學校將會在星期一開會商討詳細內容，認為家長不應自製恐慌。「我們可以見招拆招，恐慌對事情沒有幫助，相信很多學校亦會陸續通過互聯網向家長發放學習的最新消息。」

基樂校長：為學生設想不追趕課程

聖公會基樂小學温志揚校長表示是次延長農曆年假假期，之後是否要補回上課日(學校每年都要有至少190日上課日)，至今仍未收到教育局指引，但一般學校都會調適考核範圍及時間，情況與去年11月停課相似。他相信學校都會為學生設想不會為考試而追趕課程進度，他說：「學校一直用不同方式（校網/app/社交媒體）與家長保持溝通，學生應留在家中，如必須外出需戴口罩。但切記現時延長假期目的是避免不必接觸而感染病毒，故家長要小心考慮及安排子女活動。而學校會安排學生家中學習（電子功課、網上閱讀等），其實自從沙士及豬流感後，大部份學校對停課安排都有一定的經驗及準備。」

在家催谷孩子弄巧反拙

兒童發展及升學專家Ken Sir認為，如果家長擔心小朋友及學校追不上教學進度，而在家中預先教定小朋友這個做法值得商榷，他說：「家長本身要有能力才可以做到，因為如果家長教的方式與學校老師教的不一致，好像有些學校雙位乘數會教補零，有些學校教移位，家長與學校教法不一，會令小朋友更加混亂，弄巧反拙。而我收到有學校考慮延遲放暑假，彌補教學進度不足。」Ken Sir建議家長在假期應以鞏固小朋友已學的知識為主，而不是教新的知識。

正向教育專家建議親子活動

另外Ken Sir建議家長可與孩子進行很多親子活動，他說：「雖然疫情嚴峻，但家長可考慮帶小朋友到大自然，例如行山、去海灘、去郊野公園，我也和兒子去郊遊，讓小朋友多接觸大自然，未嘗不是好事，但衛生防護措施要做足。如果在家中，我和兒子會一起創作故事，玩法是我們一人創造7個或更多角色，運用5W1H去描述今次疫症中小朋友的生活和從中得失。另外，也可考慮在這個時間多訓練孩子自理能力，例如教他煮飯、製作食物等。」