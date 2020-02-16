【武漢肺炎】濕疹敏感肌易感染惡菌？4招抗疫保濕止敏感

近日天氣乍暖還寒，又是濕疹困擾的時節，濕疹不只令皮膚紅腫發癢，抓損後更容易受細菌感染！武漢肺炎病毒經證實可由皮膚傷口直接感染，在這個非常時期，濕疹和敏感肌的朋友應如何自理，同時做到抗菌兼護膚？

注意1：口罩物料和配戴時間

現在人人出街都戴口罩，但皮膚科專科陳厚毅醫生指出，長時間戴著口罩有機會導致濕疹，甚至從沒有濕疹問題的人也可能因此誘發濕疹，而口罩物料亦可能是引起敏感的因素。

如果家中小孩屬濕疹敏感肌，在選擇消毒清潔用品時更需要小心。（資料圖片）

然而棄用口罩絕對是不可取，唯有減少戴口罩的時間，同時在這「一罩難求」的時期，大概沒有選擇口罩物料的餘地，因此大家可搽上適量潤膚膏以緩和不適。

注意2：選擇無異丙醇和酒精的消毒皮膚用品

除了口罩，消毒濕紙巾和搓手液亦是市民瘋搶目標，但要留意的是，含酒精和異丙醇的消毒成份容易造成皮膚敏感。

酒精雖有效殺滅病毒，但容易帶走皮膚皮脂水份。（鄧倩螢攝）

濃度60%-80%的酒精最有效殺滅病毒和微生物，但效果並不持久，加上酒精會帶走肌膚水份和皮脂，容易引起乾燥敏感，濕疹患者更有機會造成發炎和小傷口。至於異丙醇則較難揮發，容易殘留在皮膚表面，若皮膚有破損，異丙醇則可隨傷口進入真皮層，引起接觸性皮膚炎。

注意３：用手工皂或無香精產品潔膚

應對武漢肺炎還要「千祈千祈千祈！洗手洗手洗手！」不過洗手次數太頻繁依然容易引起皮膚乾燥，而洗手液含paraben、人工香料，及化學添加劑、防腐劑，亦容易造成敏感和濕疹。

現時流行用手工皂潔膚，市面上亦有不少選擇（黃寶瑩攝）

現時流行用天然手工皂洗澡和洗手，當中茶樹、艾草、尤加利都有天然殺菌功效，但緊記添置肥皂架，用後將手工皂自然晾乾，亦最好與家人分開一人一塊！

注意４：洗手後用潤手霜

很多消毒搓手液和濕紙巾都加入甘油、蘆薈等潤膚成分，但多次使用後，皮膚依然會流失皮脂水份，最好的方法是出門帶多支無香料潤手霜，每次清潔後都作潤膚之用，便可鎖住肌膚水份不易乾敏！

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