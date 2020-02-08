【武漢肺炎】隨身十大用品點清潔？醫生建議分三個Level

武漢肺炎令市民更關注衛生問題，尤其是一眾家長們，擔心小朋友抵抗力不如成年人，對於日常小朋友接觸到的物品更是小心翼翼地處理！不過如何處理物品並沒有一個最正確做法，但大方向則可以參考醫生專業意見，判斷物品所屬的高危程度再作合適清潔。

清潔分三「Level」

家庭醫生張國威指：「病毒和病菌不同，病毒一般只可以在人體或動物宿主才能複製，最重要遠離人多場所，避開可能受感染人士，和他們的飛沬和體液，清洗可能接觸到病毒的物品和雙手。」而張醫生把清潔分成三個「Level」，分別是最簡單的清水洗、然後是一般清潔劑、最後是消毒用品。家長在考慮用其麼「Level」清潔物品前，要先考慮幾項事情，包括，該物品小朋友會不會接觸到、有沒有去過多人地方、最後是有沒有去高危地如診所、商場等。

按圖睇清洗物品三個Level：

十大日常物品建議清潔方法

醫生把清潔分成三個「Level」，那什麼時候應用什麼「Level」呢？張醫生強調，清潔物品沒有一個最正確的方法，不過大方向為可免則免，在源頭著手，帶少點東西外出就洗少點東西。

以下十樣常見用品，醫生亦建議了清洗方法給大家作參考：