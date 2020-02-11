【武漢肺炎】多間私立幼稚園減收2月學費　或縮短復活節假及暑假

武漢肺炎持續肆虐，教育局公布全港中小學及幼稚園暫定停課至3月1日，由於整個2月停學，有多間私立幼稚園已通知家長，2月學費會減半，此外也有子女就讀N班及K3的家長，為子女退學，相信會引發一輪退學潮，或會影響學校營運。 教協早前向教育教育局局長楊潤雄發信，提出多項建議，當中包括支援幼稚園營運， 另外立法會議員許智峯表示，不少家長向他反映經濟出現困難，有部分家長慘面臨放無薪假、停工影響，加上子女復課無期，學費對他們來說百上加斤，建議政府替全港幼稚園生代繳學費。

立法智議員許智峯表示，不少家長向他反映經濟出現困難，有部分家長慘面臨放無薪假、停工影響，加上子女復課無期，學費對他們來說百上加斤。

他說：「政府一直逆民意而行，完全不體恤民間疾苦，建議政府為一眾家長做回一些正常點的措施，並替全港幼稚園生代繳學費。同時，2003年沙士來襲期間，幼稚園業界經營困難，一度出現倒閉潮，許智峯認為目前情況與沙士相似，建議政府參考當年的過渡性抗炎津貼，盡快推出扶助幼稚園業界的措施，包括補助幼稚園教職員的薪金、提供抗疫物資所需的費用等。參考當年金額由1.5萬至最多6萬元，計算目前通帳，建議金額每月可為2.3萬至9.1萬元。」

多間幼稚園推行學費減免

記者就此向私立幼稚園查詢，奧恩國際幼稚園鄧沅叞校長回覆記者表示，在此階段的確有收到學生申請退學，現時學校會免收2月份校車費，並安排6月減免一半學費；學校不會要求老師放無薪假，至於有學校可能縮短復活節假期及七月暑假，暫未確定復活節及暑假安排。

心怡天地國際幼兒園暨幼稚園副校長Bella Cheung回覆記者查詢時表示，4所分校也有收到PN班級退學個案，而學校也明白停課期要家長支付整個月學費可能會造成影響，雖然學校為私立學校，並沒有得到香港政府任何資助，但是作為一家重視社會責任的教育機構，在諮詢教育局意見後，學校在2月份僅向家長收取半個月的學費。同時教師現為輪班工作，學校沒有減薪及要求教職員放無薪休假。而經過學校專業教師團隊達成協議後，學校將把本學年的課程延長至7月31日星期五。

玫瑰崗幼稚園網上圖片

玫瑰崗幼稚園免收7月補課學費

玫瑰崗幼稚園黃慧貞校長回覆記者查詢時表示學校已通知家長，將會於7月會進行補課，她說：「我們學費是平衡按年收取10個月，2月份也要出糧給老師，不能減半學費後要求老師出一半糧，所以會在7月份補課時豁免學費。」黃校長表示也收到有學生退學，主要以兩歲班較多。至於校車費方面，會跟學費一樣在7月補課時豁免收取。

她說：「我們會縮短放暑假的時間，因為上學日數是有限定，現在少了30天上課日，也要補給小朋友。而且現階段我們不是完全停課，老師每天也要回校錄影、錄音，度身訂造課程放上網，讓小朋友在家中可以看到老師，內容照樣會有筆順、美勞、說故事等等。」黃校長表示由於學校的確有收取學費，老師學費也計算在內，所以不會要求老師放無薪假。

約克中英文幼稚園收半學費

約克中英文幼稚園回覆記者電郵內容表示：「從農曆新年假期1月22日開始至政府預算復課日3月2日，幼兒沒有回校上學的日子將超過40天，接獲很多家長查詢，在新型冠狀病毒肆虐期間，他們都坦言有很大經濟壓力，希望校方能體恤，大家共渡時艱。雖然收入大幅減少，校方致力希望在疫症期間每位老師每月能夠如常支取全部薪金，即使在社會運動停課期間，校方亦全數支付薪金給老師。」

發言人續指，因為今次疫症導致停課時間太長，需要在復活節及暑假替學生補課，所以將在復活節及暑假有薪假期推前在二月份與學生一起休假，但有關安排可按個別老師需要而作微調，如老師希望申請二月份部份日子休假，可自行作請假處理，如二月份不欲休假，可在二月份繼續留校工作，而類似瘟疫情況之借假安排在雙方簽訂之僱傭合約上亦已闡述清楚，所以老師是願意與家長和學校攜手共渡時艱，同意校方的安排。

此外校方強調該校屬私營機構，自負盈虧，沒有收取政府分毫資助，在這疫症期間學校亦需應付龐大恆常開支，如高昂的校舍租金、教職員及非教職員薪金等已佔了學費收入大部份，在無任何資助下實是百上加斤，每月繳付之學費實無扣減空間，「惟因現時社會情況特殊，故學校在2月份的學費將酌情收取半費，同時與校車公司協商減收2月份車費，希望舒緩家長的經濟困難。在停課期間，我校推行一系列互動網上學習措施，為家長提供培養幼兒發展和教導幼兒的學習，並在4月復活節假期及7月下旬之暑假為學童進行補課。因在停課期間，現時退學人數未有正式統計。在抗疫期間，我校致力制作網上學習片段讓幼兒『停課不停學』。」

教協暫未收到老師求助個案

教協會長馮偉華回覆記者查詢時表示直至2月10日暫未有收到老師版學校要求放無薪假的求助個案。

私立幼稚園停課期間學費安排