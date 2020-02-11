【武漢肺炎】武漢出版動物童書　教小朋友食呢啲…

武漢肺炎持續肆虐，病毒源頭仍是眾說紛紜。疫情爆發初期，患者多與武漢華南海鮮市場有關。國家衛健委高級別專家組組長、SARS專家鍾南山接受央視訪問時曾指出，武漢肺炎通過野生動物傳到人類是「比較大的可能」，加上網絡流傳各式「野味宴」的照片，令外界聚焦在內地的野味市場。內地人喜歡吃野味早已是公開的的秘密，惟有網民發現，原來內地小朋友從小已被灌輸進食野味的好處！

不少內地人深信，進食野味可以為身體進補。大多人以為只是中年人士才是野味常客，但原來當地小朋友從小已被灌輸進食野生動物的概念！由武漢大學出版社於2017年出版的童書系列《動物小百科》一套八本，涵蓋森林、海洋動物的介紹，圖文並茂，讓小孩子認識各種野生動物。

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有網民發現，童書的其中一節介紹果子狸，首段的介紹為「果子狸全身都是寶，它們的肉可以吃，是我國歷史悠久的稀有『山珍』」，內容令人嘩然。有網民留言直呼「我滴媽恐怖」，部分則表示質疑，指「反正這種話永遠有人信，說不吃的怎麼說也不信。」、「這種童書基本就是東拼西凑拼出來的」、「湖北武漢周邊鄉下人表示從沒見過果子狸，更别扯吃了。」、「湖北人表示沒見過更沒吃過」，亦有網民指現時果子狸大部分是養殖而成，「如果人工飼養的倒是沒有多大問題」。果子狸被認為是2003年沙士冠狀病毒的源頭，當時的研究人員曾警告，若不徹底杜絕野生動物市場交易，相信未來仍有可能出現不同的新型病毒，現時的武漢肺炎便是最佳例子。