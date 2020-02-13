【肺炎口罩】善心人齊向學生派口罩　SEN學童可獲贈10個

武漢肺炎疫情持續，市面仍然一罩難求。縱然教育局今早（13日）宣佈全港學校繼續停課，並不早於3月16日復課，但家長們仍是要四圍「撲口罩」，為復課做好準備。連日來有不少善心人自發派發口罩，有藥房及組織將向有需要的學生派發口罩，實行民間自救！

屯門學童限定 照顧SEN學生

位於屯門海翠坊的歐冠大藥房於facebook專頁發文，表示知道市面上的中童口罩相對缺乏，將於星期日（2月16日）早上10時免費派發約2000個中童口罩（14.5x9cm），籌號400個，派完即止。學童必需於屯門區居住，每位學童可免費取得5個，特殊需要學童（SEN）可免費取得10個（需出示證明）。藥房表示，為了減少不便，口罩可交由家長或親友代領。每位家長需帶備「學生手冊」及「家長住址證明」，最多可代2位學童代領（如三胞胎或四胞胎情況，藥房會酌情處理）。

中學或以上學生優先領取口罩

而香港民主女神團隊亦宣布將於本週六（15／2）上午10時優先派發口罩給持有有效學生證（中學或以上，全制或兼讀）的人士。地點將於短期內公佈，大家可以留意「Lady Liberty HK 香港民主女神」facebook 專頁。團隊成員將於上述時間現場開始「派籌」予任何出示有效學生證（中學或以上，全制或兼讀）的人士。每位合資格人士，可獲派一包10個醫護用高質口罩。首批名額1000個，合資格人士必須親身領取口罩，不設代領，另外所派發的口罩，不得轉售及作其他商業用途。

是次派發的口罩來自日本，並採用防塵、防菌、防飛沫的四層設計，有效阻隔99%或以上的微細粒子，符合BFE + PFE + VFE 標準。每個口罩亦設個別獨立包裝，以確保衞生。

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按圖即睇口罩預算量：（由於每間學校復活節假期及暑假不一，上學日數略有不同）