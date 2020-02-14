【武漢肺炎】為特殊需要學童籌口罩　目標一萬個數量仍然不足

武漢肺炎令全城陷入惶恐，面對突然急增的龐大口罩需求量，供不應求的情況令到目前一罩難求，不少市民為求保障身邊人健康，哪裡有口罩的消息就馬上去排隊認購，花費大量時間只為了一盒口罩。不過，並不是人人懂得從互聯網上取得一手資訊，也未必有時間去排隊搶購，說的正正是一群SEN小朋友家長。

為SEN小朋友家長徵口罩

協康會一直在本港致力服務SEN學童問題，不少SEN小朋友家長亦反應，因為需要時刻照顧有特殊需要的小朋友，實在難以花大量時間外出排口罩，或者在網上購買口罩及消毒用品。除了SEN學童家長外，低收入家庭面對價格飆升的口罩亦難以負擔，因此協康會昨日（2月13日）在網上呼籲，歡迎任何個別人士或團體捐贈成人或小童口罩，藝人杜汶澤亦有在帖子下留言派同事跟進。

協康會回應指，目前只收到個別人士和杜先生協助，目標是希望大人和小童口罩各5000,暫時收到不少回覆，但數量仍然不足，需要繼續作出呼籲。

捐贈方法

明白目前口罩沒有人嫌多，因此如果你有任何關於口罩供應的消息都歡迎如果大家轉告協康會，而預計自己短期內的口罩足夠保護家人，又有興趣幫助有需要的人，可參考以下詳情：

電話：3618 6361（星期一至五上午9時30分至下午5時30分）

電郵：donations@heephong.org

網上登記資料：https://bit.ly/320PVZv

收集口罩去向：收集到的口罩將全數捐贈予協康會屬下單位有需要家庭，並經由協康會服務單位分發畀家長，當中以缺乏口罩的家庭、經濟能力有限，以及因照顧小朋友而無法排隊購買嘅家庭為優先，現時目標為籌集到兒童及成人口罩各5,000個，但實際家長和兒童可獲發嘅數量，仍需按最後收集到多少口罩及家長需要而訂。如果個別家庭有特別需要，亦可以直接透過所屬中心提出申請。