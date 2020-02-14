山崎麵包店麵包冇遮掩放門口　店方：不會再發生同類事件

武漢肺炎疫情蔓延全港，香港人衛生意識瞬間提高許多。不過日前有網民發現將軍澳寶琳站的山崎麵包店將麵包隨意擺放於門外，並沒有蓋上盒子或將其密封，擔心途人的飛沫會污染麵包。事後山崎麵包承認監管不足，並表示已經即時向運輸部同事發出嚴重警告信，確保不會再發生同類事件。

有網民於Facebook專頁「黃色經濟圈」中發佈2將照片，表示看到山崎麵包將麵包放在門口，並沒有蓋上蓋子，擔心如果有人經過又咳嗽，飛沫有機會污染麵包。亦有其他網民留言，表示曾看到麵包店店員沒有戴上手套處理麵包，衛生情況令人擔憂。

事後山崎麵包於其專頁發布的一張相片下留言回應事件，表示「因我們的監管不足，導致今次的事情發生，我們感到非常抱歉。」並表示涉事店鋪為將軍澳寶琳站分店，經了解後發現「最近兩天運輸部有同事擅自調動行車路線，導致該分店的同事尚未上班，但貨品已經到達店外。」，並聲稱已經即時向運輸部的該同事發出嚴重的警告信。另外亦確保將不會發生同樣的事情。

不過記者嘗試透過Facebook向山崎麵包查詢，山崎麵包回應指已即時棄置涉事產品，亦附上用保鮮紙包著貨品的相片，表示全線所有分店每日都會用保鮮紙包著貨品運送，另外亦強調已即時再次向運送食物的所有員工重新一次公司運送食物的指引。