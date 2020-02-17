【寄養家庭】照顧患濕疹發展遲緩孩子　寄養家長：已當他們是家人

和諧的家庭與父母的關愛，均對孩子的成長有著深遠的影響。然而，一個幸福美滿的家庭並不是必然。社會上尚有部分家庭，因為種種原因，暫且未能為子女提供一個安穩的成長環境，這時候便需要「寄養家長」伸出援手。 早於七十年代，本港已出現寄養服務。有需要的兒童會在參與服務的家庭暫住，寄養「姨姨叔叔」會暫時擔當父母角色，照顧素未謀面的兒童，好讓他們在隱定的家庭環境成長，減低原生家庭問題對他們的影響，直至與原生家庭團聚或接受領養。這段「暫住」的時間，短則十日八日，長則十八年。 攝影：鄭子峰

先徵詢女兒意見

張生與張太居於天水圍，家中的牆身掛滿4歲寄養男童行仔的畫作。約十年前，張太的女兒10歲，張太正考慮擺脫全職媽媽的身份，重投職場。當時她透過教會姊妹的聚會得知寄養服務，正中下懷。

「我本身個性內向，做寄養家長可讓留在家中睇住個女，又可以幫助其他有需要嘅小朋友，又幾好喎。」她二話不說與丈夫商量，張生亦爽快同意：「那時候未聽過寄養服務，覺得很新鮮。知道香港社會有很多問題家庭，還以為政府已擺放足夠資源去幫助這些小朋友，但原來仍有不少家庭需要支援。考慮到家裡亦有空餘的房間，其實多一個小朋友都OK，便決定參與。」

要成為寄養家庭，其中一個條件是家人的接納，就此他們亦徵求女兒的意見。「她當時表示可以。我們也知道她的性格喜歡分享、獨立。明白有些孩子可能會感到被忽略，這方面我們也不太擔心。」張生張太成為寄養家長後，每一個孩子來到家裏，張太也會向孩子介紹這位「姐姐」。「她（女兒）愈大，也愈懂與他們相處，會視他們為『細佬妹』，分享學校趣事，甚至以姊弟相稱。」

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多缺乏安全感

夫婦至今曾照顧四名孩子，寄養時間最長的，是一對照顧了差不多5年的小姊弟心心和賢賢。及後於兩年前接來行仔，現時4歲半。張太分享，每個寄養兒童都有不同的照顧難度，最困難是適應他們的身體與情緒狀況，幫助他們融入寄養家庭。如賢賢便患有嚴重濕疹和發展遲緩，行仔更讓他們有不少深刻經歷。

「他來到的第一晚在家裏過，之後幾晚便在屯門醫院過。」張太憶述，他接過行仔的第二天，他「玩玩吓突然反眼抽筋」，便急召丈夫，帶行仔到私家醫生。張生指，醫生當刻不能診斷出是什麼問題，遂把行仔轉介至屯門醫院。「醫生問我好多嘢，但我只係第二日湊個小朋友，好多病歷都唔知。但佢對醫院環境感到陌生，擔心唔知發生咩事，那晚便跟太太說『我一定要留喺醫院睇住小朋友先』。」他遂向公司請假三天，通宵留守。

即使出院回家後，行仔的情況依然令夫婦倆十分憂心。「頭兩星期，佢每一晚都係凌晨三、四點先瞓，剩係企喺窗門望出街，睇見佢好攰，但又唔捨得瞓，可能真係好唔習慣新環境。」因為擔心行仔一個人待在客廳，張生每夜也抱著行仔，直至他睡著才就寢。張太指，寄養孩子普遍缺乏安全感，睡得不安寧，瞓到半夜便會「紮醒」，而且不懂表達自己，不開心亦未必敢出聲，因此寄養家長需花時間與他們磨合。

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視為家裏的一分子

張太分享，管教寄養孩子，原則上與對待自己的孩子沒太大分別，都是以品格先行，再因應不同小朋友的性格去調節，並期望他們長大後做個有用的人，學懂分享、尊重別人。她笑言，隨著日復日的相處，寄養孩子更融化了她內向的心。「我一向很少與小朋友攬攬錫錫，即使在我自己的原生家庭都未必有。直至接觸四個小朋友，我發現自己慢慢放鬆咗，亦多了站在他們角度設想。有時望住佢哋玩，自己都會心微笑。」

張生續指，成為了寄養家長，更讓他不斷學習做好父親的角色，對他的個人成長亦有正面影響。「參與了寄養服務，讓我們認識了不同家庭，擴闊了眼界。每個孩子性格不一，有時會與太太一起上堂，學習不同的管教和溝通技巧。尤其到目前為止，我們所接觸的三個家庭，都是缺乏父愛，對父親這角色的概念都是很模糊，感受到他們對父愛的渴求，更體會到當父親不是簡單的事。」

張生認為，作為寄養家長，心態上一定要先把寄養孩子當作是屋企人，告訴他們「你是我們家庭的成員」，「即使去旅行也要帶著他們，讓他們明白『你在這裡住，我們就像一家人。你叫我們做姨姨叔叔，但我們的角色就和你父母一樣。』，讓他們融入家庭。」張太分享：「臨回家團聚前的一年多，我已開始告訴小姊弟心心和賢賢，讓他們有心理準備，但他們卻說『我唔要走㗎，我要住到十八歲』，那刻便可感受到他們真的融入咗。」

連結原生家庭

在寄養期間，寄養家長會不時與原生家庭溝通，給予原生家長信心和鼓勵，讓他們可早日一家團聚。張生強調，寄養家庭就是小孩子與原生家庭之間的橋樑，其中一個功能就是幫小朋友重新連結原生家庭。與此同時，在這幾年的寄養時間，也給予孩子的親生媽媽一個改變的空間。因此除了照顧起居，他們亦會向孩子灌輸一個信息。

「會跟他們說『你有你們的原生家庭，這段時期只是過度』，讓他們有清晰概念，明白與家人的關係，願意去愛屋企人。原生家長感覺到他們的愛，也會願意去湊他們，這是自然流露。」張太續說：「佢哋嘅媽咪由唔理、避開，去到慢慢接受、肯去照顧，其實也已經是一種轉變。」

他們表示，除了父母，他們亦擔當寄養孩子的朋友，陪伴他們成長，更希望的，是最後把父母的角色交回原生家庭。「有部分孩子會抗拒原生家庭，甚至存有憎恨，但仍然希望佢哋不只是在這裡（寄養家庭）開心，而是可在原生家庭開心，因為佢哋將來會在原生家庭繼續生活、成長。好希望佢哋願意去愛屋企人，甚至當佢哋嘅父母年紀大了，仍會愛錫佢哋，呢個先係我哋最大嘅滿足感。」

如何申請寄養服務？

一般寄養服務︰由社會福利署中央寄養服務課統籌，全港共 11 間 NGO，包括香港基督教服務處，營運這項服務，NGO 社工收到中央寄養服務課之個案資料後，會進行配對工作

緊急寄養服務︰由社會福利署中央寄養服務課統籌，全港由 4 間 NGO（包括香港基督教服務處）營運。因個案屬緊急性質，會由轉介社工如綜合家庭服務中心等相關機構社工，直接致電營運服務之 NGO（包括香港基督教服務處），配對緊急寄養服務家庭，最快可即日或 7 日內入住。

所有寄養服務，均需由轉介社工如綜合家庭服務中心、保護家庭及兒童服務課、學校社工服務等相關機構，評核個案之服務需要，再轉介有需要兒童接受寄養服務。

如果想成為寄養家長，可與香港基督教服務處的社工聯絡：

電話：2492 6088

電郵：fcs@hkcs.org

更多資訊，可瀏覽：http://www.hkcs.org/tc/services/fcs