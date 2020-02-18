【武漢肺炎】調查指逾65%收費學校有學生退學　有學校稱面臨倒閉

近期可謂是一眾家長最難捱的日子，不少人擔心疫情下公司收入大減而裁員或者被逼放年期、無薪假！另一方面，由於上課日大減復課無期，停學的子女亦要照顧，不少家長也認為在如此特殊的情況下，仍要交足學費亦是不合理，因此不少學校也爆發了退學潮。

即使有資助 幼兒教育仍需學費支撐

本港疫情嚴峻，教育局日前宣布全港中小學及幼稚園停課，不會早於3月16 日復課。由於幼稚園教育計劃（下稱計劃）基本上是以半日制的成本資助為基礎，全日制和長全日制只比半日制資助分別多三成和六成，因此不少學校仍需收取學費補貼；而2-4歲學前預備班（下稱N班）不少是自負盈虧，此外還有私營的私立獨立幼稚園，均需收取學費。因此是次退學潮，，這些幼稚園將面對極大的營運危機，甚至被迫結業！

家長停交學費、退學

為了讓大眾更了解事情的嚴重性，香港教育專業人員協會（教協）早前做了一個調查，向全港幼稚園校長以電郵方式發出問卷，調查日期由2月14日至2月17日截止，共收到238位幼稚園校長回覆，得出了以下關鍵數字：

七成收學費的學校均有家長停交學費

八成半受訪學校（203間）表示需收取學費，當中近七成（140間）學校的家長在停課期間已停交學費。

逾六成半收費學校已有學生退學

有收取學費的學校當中，逾六成半（133間）表示已有學生退學，另有7.5%（10間）學校錄得至少有半數學生退學，大部分是參加計劃並有開設N班的學校。

有開設N班的受訪學校，幾乎全數營運受影響

有開設N班的學校，達98%（141間）表示會受N班學生停交學費／退學而影響學校營運，當中半數（73間）表示影響極為嚴重。

逾七成受訪幼稚園難以支付薪金 近兩成學校可能面對倒閉

在停課期間若家長因不同理由而停交學費，最多學校遇到的營運困難是：「難以支付教師酬金」（72.7%）、「難以支付職員薪金」（70.2%）、「難以購買足夠防疫物資」（45.4%）、「難以支付租金」(29.4%)。但須留意的是，有18.9%（45間）學校表示「學校可能面臨倒閉」，情況令人憂慮。

大部分受訪校長認同，在確保學校防疫物資充足前，政府不能要求幼稚園全面復課，但在目前嚴峻的情況下，教協希望政府加強支援措施，包括提供財政資助以及為學校負起統籌防疫物資的責任，以免幼稚園因一時的疫情衝擊，而面臨長遠的摧毀性破壞。