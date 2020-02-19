【鼠年BB】2020娛樂圈喜事多　盤點7個鼠年生B星爸媽

踏入鼠年未夠一個月，香港娛樂圈接二連三有藝人宣佈懷孕，今次我們整合7個鼠年榮升爸爸媽媽的藝人！

雨僑

雨僑和羅力威結婚2年，今年情人節宣布懷孕喜訊。雨僑懷孕3個月除了口味有所轉變，身體並無不適，不過在疫情影響下，二人除了到醫院檢查外，幾乎沒有外出。雨僑並未公布BB性別。

楊怡

40歲的楊怡與羅仲謙結婚4年，期間多次傳出「造人成功」，早前楊怡於Instagram貼出BB超聲波照片公佈懷孕喜訊，並表示BB乳名為小羅白。

周勵淇

周勵淇（Niki）於2018年底宣布與傅浤鳴結婚一年多，1月Niki於Instagram上宣布懷孕好消息－「即將踏入鼠年，而我即將多了一個身份，很感恩上天賜我這一份禮物，全家上上下下都期待鼠寶寶的來臨。」

陳山聰

陳山聰與圈外女友何麗萍（Apple）去年11月結婚，早前陳山聰公佈妻子懷孕喜訊－「我老婆情人節好小會俾驚喜我，不過今年佢送咗份我最想要又好鍾意既禮物，感恩上天賜俾我地（哋）一粒小蒜頭👶🏻 2020我又多一個身份「陳爸」， 我會努力好好保護同照顧你同媽媽😘， 希望你可以健康快樂成長💪🏿 」，並表示將於兒童節揭曉小朋友性別。

應采兒

應采兒與陳小春2010年結婚，2013年誕下兒子Jasper。早前陳小春於台灣演唱會期正式宣布應采兒懷第二胎，成為鼠年媽媽之一。現時應采兒已經懷孕5個多月。

楊思琦

楊思琦2011年誕下囡囡後一直以單親媽媽身份與女兒相依為命，去年她宣布懷第二胎，並跟圈外拍拖半年男友在外地註冊結婚。今年2月12日誕下兒子『豬豬』。

許亦妮

前港姐許芷熒（前名許亦妮，Whitney）去年10月與商人男友結婚，其後宣布懷孕，囡囡於今年2月2日出世，女兒乳名佢「馮寶寶」、英文名叫Kayli Jane，重6磅4，Whitney更表示老公「換片、餵奶、掃風全部一手包辦」，大讚老公「超班」。