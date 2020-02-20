【親子教養】韓國首席媽媽6子女全入頂尖學符　全靠7個教養理念

全惠星博士，曾任耶魯大學教授，她在親子界有著非非常高的名氣，更被稱為「韓國首席媽媽」！她的六名子女不是哈佛博士畢業就是耶魯博士畢業，究竟她怎樣令小朋友保持對學習熱誠誠？試想像，要進入世界頂尖學符，如果嫌惡學習又怎會成功？她在多年來全靠7個教養理念。

媽媽要發展自我

全惠星認為，想培養優秀的孩子，就要自己做榜樣，應該在工作和家庭中找到一個平衡點，有無能力排列事情的先後順序，即使工作和家庭上有所衝突都能有辦法解決。簡單來說就是媽媽要盡最大努力去開發自我，關鍵的是應該以什麼樣的態度對待自己所承擔的職責。

創造一個隨時隨地讀書的環境

全惠星和丈夫在家裡每個角落都設有書桌，更誇張的是為了讓孩子的朋友來家裡時也能學習，家中還額外準備了兩張書桌，她們家幾乎成了附近鄰居的孩子自習圖書館。

全惠星每天晚上洗完碗後，就坐在書桌前學習；哄著孩子們睡覺之後，我也會坐在書桌前繼續學習。看到母親努力學習的樣子，孩子們自然而然將學習當做是生活的一部分，比起命令小朋友說「你學習吧」，更有用的是說「我們學習吧」。

絕對不要為孩子犧牲自己

父母的角色是子女的引導者，幫助他們看到未來、走上屬於自己的人生道路。她認為父母一定要有目標意識，即使為人父母，也要繼續努力。父母的人生應該是完整的，不能被孩子所隔斷。做到這點，反而會比無條件犧牲更難。

夫妻感情好

父母相互尊重，對在一旁觀察的小朋友會產生決定性影響。而常常吵架的父母，尤其是當著小朋友的面吵架的父母，小朋友的成長肯定會出現問題。

打開孩子心靈的方法

家裡每天早上一定要一起吃早餐，這為交流提供了好時機，例如看到比較憂鬱的孩子，母親就能表示關心了。最好不要單刀直入說「來談談吧」！可以嘗試在親密感更加強烈的情況下自然提問，即有自然碰觸的時候，例如抱著、撫摸。

讓孩子不用督促也會主動學習

首先，不要只培養孩子的才華，更要注重培養他的品格，讓他成為喜歡幫助別人的人。當小朋友的學習目標是為了幫助那些不幸的人，抱著這個信念，他們就會獲得無限的力量，努力增長自己的內與外，去實現目標。

與孩子溝通的訣竅

切記不能給孩子「我是大人，你是小孩，你要聽我的話」之類的暗示，很多時子女不願與父母分享，很大原因是父母總拿自己的經驗分析，沒有做到真正聆聽，最終也沒有為子女提出具建設性或者啟發性的建議。

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