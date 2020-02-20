【肺炎口罩】不用家長搶口罩　幼稚園向全校送口罩直送學生家中

武漢肺炎疫情持續擴散，教育局日前宣佈全港學校繼續停課，並不早於3月16日復課。市面「一罩難求」，兒童口罩的供應更是緊張，停課期間家長們要四出「撲口罩」，為復課做好準備。有幼稚園搜羅口罩送給全校學生，寄到他們家中，希望為家庭送上關懷！

口罩直送家中

雅士圖國際幼稚園暨幼兒園日前於其facebook專頁分文，表示「停課期間很多家長紛紛詢問學校教職員有沒有足夠防疫用品，甚至計劃家長一同籌募捐贈予學校」。校方指，鑑於口罩貨源短缺，校董會聯絡多個供應商，搜羅最後一批近2000個口罩，隨即安排把口罩派發給學校新生、學生，更計劃派發予有需要的家庭。

為避免家長排隊等候，校方更貼心地安排郵寄口罩到每個家庭！校監胡善盈分享：「學校希望為每個家庭送上一點小心意，雖然禮物價值不大，但代表著學校對每位的關懷和祝福。」胡校監亦於其社交平台表示，停課期間思念充滿着小朋友笑聲的校園，又透露下一批口罩需等待多三個月。

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停課不停學

停課期間，學校亦有不同的抗疫應變措施，如老師設計多媒體教學素材，包括動畫教學影片、為學生挑選專題網上遊戲；同時開設班主任Chat room，讓小朋友分享停課期間的感受等，實行活用電子平台，讓學生在家學習。

按圖即睇口罩預算量：（由於每間學校復活節假期及暑假不一，上學日數略有不同）

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