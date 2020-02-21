6個最受歡迎星二代BB　李燦琛女兒元元全憑可愛肥肚腩吸粉絲

很多星媽會幫仔女設立社交網站，發佈他們的生活，有些星二代甚至比父母更加受歡迎！今次我們盤點8個超人氣星二代，每一個都非常可愛！

Lucy 李元元（李燦琛女兒）

近年最受歡迎星二代必數李燦琛女兒李元元（Lucy），Lucy 的Instagram有多達12萬名粉絲追蹤，其人氣秘訣全賴「肥嘟嘟」的肚腩仔、招牌「面豬登」以及「厭世臉」。

IG： lucy.is.good

+ 10 + 9 + 8

Brendan 李奕霆（胡杏兒兒子）

另一個很受歡迎的星二代是胡杏兒兒子李奕霆（Brendan），雖然胡杏兒並沒有為囝囝開始Instagram 帳號，但胡杏兒和老公Philip都經常貼出囝囝的可愛樣貌，非常受歡迎。

IG: myoliemyolie、hakkaphil

+ 8 + 7 + 6

梁浸浸 （鄭希怡女兒）

鄭希怡早前和女兒梁子柔（花名梁浸浸）參與中國真人騷《不可思議的媽媽》，憑著一對鳳眼及天生的長曲髮成為人氣星二代，梁浸浸的Instagram有12萬名粉絲追蹤。

IG：avery.leung

+ 10 + 9 + 8

翟伯伯（林芊妤兒子）

Coffee林芊妤經常貼出兒子翟伯伯的可愛照片，翟伯伯的Instagram有超過11萬粉絲追蹤，成為人氣星二代之一。

IG：oldman.babychak

+ 10 + 9 + 8

Karina 張靖（謝安琪 張繼聰女兒）

謝安琪和張繼聰細女張靖（Karina）和哥哥張瞻（James）相差10年，自從囡囡出世後，張繼聰一家簡直當Karina是公主般呵護，張繼聰亦經常貼出Karina受到萬千寵愛在一身待遇的相片，引起一眾粉絲追隨。

IG：louischeung2013

+ 8 + 7 + 6

Abigail 陳羿辰（陳柏宇 符曉薇女兒）

自從陳柏宇和符曉薇的女兒Abigail出世後，陳柏宇完全變身為「晒女狂魔」，除了不斷在Instagram 「曬女」，更在女兒出世當日為Abigail開設Instagram 帳號，不過疑似因為爸爸陳柏宇過份「晒女」，Abigail的Instagram粉絲不是太多，約4萬。

IG：abigail92518