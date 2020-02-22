【武漢肺炎】「停課不停學」好聽不易做　雙職媽媽困難比想像多

「停課不停學」，是近期親子圈最熱門的關鍵字，見大家一方面討論如何利用免費網上學習資源，另一方面就介紹如何在家中玩親子遊戲、做運動、做手作仔。坦白說，我很羨慕，但不妒忌——作為初小生的雙職媽咪，「不停學」已經很頭痛。

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「停課不停學—「好聽唔好做」的家長心聲」，刊於01撐場】

大仔小一，2月本應是下學期的開始。去年11月已延遲試期，考試後到聖誕節，新年後有兩個星期活動周，我計過由12月到農曆年假，整整三個月只有11天全日課。如今，學校一停再停，復課遙遙無期，他所讀的津校終於上星期開始出學習安排，派網上功課。

對孩子上網，我家一直持積極干預的態度。由於大仔易分心，自律性不強，之前學校要小朋友登入中文閱讀理解網站，他嘗試過自行坐在電腦前完成，最後卻要我全程陪伴在他身邊，一邊讀一邊做，這樣他才不會走神。完成幾篇後，我們兩個都很累。所以，之後我也盡量自製影印本讓他線下完成練習。

停課不停學，好聽唔好做。所以，今次全網上學習，加上阿仔12月迄今已「hea咗」一段日子，對我和阿仔是一大挑戰。 停課，該如何教？其實，阿仔的津校一直並非重視網上教學，網上主要是收發通告、功課表的家長平台e-class，學校內聯網只為收集學生完成的練習，小一課堂根本不接觸iPad或電腦（除了電腦課），教學上絕對稱不上有「創意」。

停課不停學，好聽唔好做。（gettyimage/視覺中國）

面對突如其來的停課，我明白，網上學習無形中增加了老師們的工作難度和強度，對阿仔的津校都絕不輕鬆。我亦不期望強制老師們直播上堂，為初小生每早8點開班會、早讀兼上堂。學習材料方面，影片有課本出版社製作的Youtube教學，英文額外有些現成的英語兒歌之類，但部分的數學教材，竟然是國語教學或普通話兒歌。但對疫情最有關的常識課，教材沒影。

暫時以我所見，網上功課中英數三科大多是老師用google form，或指示學生到第三者的網上平台做練習（本來是自學性質，現在變成必做）。把線下的學習複製到線上，效果真的好嗎？

綜觀網上教學，教材只求重點，卻十分碎片化。無論是教法、使用平台等等，各課欠缺統一規劃，同時家長每周只收到校方所謂的「學習安排」，大多只是要完成功課的指示（求功課量），我根本無從知道下周教什麼，好等家長（像老師）預習。整體上，不切實際，費時失事。

綜觀網上教學，教材只求重點，卻十分碎片化。（gettyimage/視覺中國）

校方的通告寫上：期待家校攜手合作，讓學生在家中也能持續進行學習。

之前是大仔一個人學習，我只檢查功課和溫書。現在他停課了，我沒有停工呢。

我自問不是做老師的材料，學校提供上線學的資源很零碎（沒惡意！），為了節省每日放工後教阿仔的時間，以上星期為例，我事先研究一下新課程，覺得不艱深，估計阿仔應該「不教也會懂」，於是直接把每周必做的網上功課變成紙本，星期一、二先讓阿仔線下完成，如答錯，我在星期五之前找時間，回到老師提供的學習重點，與他一齊學習。星期三、四則集中做閱讀理解，錯的也要星期日前改正。

當然，並不是每課都可以如此順利，昨晚我就為教數學單元「每 2、5 和 10 個一數」而頭痛，阿仔根本聽不明什麼是「12個2」，我唯有用家中最多的車仔，叫他排，逐個數，要他明白根基，才可以教。

孩子自覺性不足，需要家長從旁指導，令雙職媽媽壓力倍增。（gettyimage/視覺中國）

綜合上星期的觀察，我發現阿仔在自學和解題方面不錯，錯的是大意、不小心居多，最大的問題是他學習的主動性不強，對自訂的時間表，自覺性不足，當我不在家時，他反覆走神，每日要婆婆或工人姐姐三催四請才完成功課。

技術支援，我算沒有大問題，但在whatsapp學校群組所見，有一些家長對gmail切換帳戶、enable flash之類的了解有限，連登入「學生內聯網」都出現問題。面對home schooling，很多家長比小朋友更水土不服。

面對home schooling，很多家長比小朋友更水土不服。（gettyimage/視覺中國）

最近有份新型肺炎停課的家長調查，形容被Homeschool 的情況，我家卻比較似︰屋企變學校、屋企似暫托、父母變老師、我似唔稱職的補習老師、老師變YouTuber、老師冇影。

兩個講法，「學校」兩個字都是冇影。 最近功課都是multiple choice，大仔好久沒上OT班、沒有寫中英文字，上星期六我決定把細仔幼稚園寄過來的《口罩小衛兵》叫大仔朗讀，同時讓他自發地寫下「口罩」、「病毒」、「發燒」等生字，希望帶給他點點的學習啟發，給兩兄弟點點的通識成長課。

內容提供：Make A Wish

作者Facebook專頁：RE: Make A Wish

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