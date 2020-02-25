【武漢肺炎】心臟病童家長經常出入醫院　難搶口罩不外出不見家人

武術肺炎疫情令一眾港人更注重公共衛生問題，但隨之而來的問題，首當其衝就是口罩供不應求的情況，無論是網上搶購還是親身到店舖排隊，都需花費大量時間。而偏偏，一眾心臟病童的家長，他們被逼長期出入醫院陪伴小朋友做手術、覆診，而且亦不能帶著病童長時間排隊，因此，這群比一般大眾更高危、更有需要的人士，很需要大家的幫忙。 攝影：龔嘉盛（部分由受訪者提供）

一出世就做心臟手術 一家自此常常出入醫院

爸爸Andre的小朋友Amadeus是一位心臟病童，現年三歲，外觀上和一般小朋友無異。回想起兒子剛出世時，Amadeus要馬上做一個心導管手術，但不幸的是，由於小朋友是早產體重不足，最終手術亦不順利，導管更戳穿了心臟，馬上需要進行另一個手術去縫補心臟！

由於大量出血，Amadeus心臟更一度停止跳動32分鐘，只靠外科醫生做心外壓及人工心肺機維持生命，而三位醫生亦分別和爸爸說明情況並不樂觀，而這一連串的事，只是小朋友出世後不過24小時，而Amadeus出世十日已合共做了五次大手術！

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亦為了修正最初手術的失敗，爸爸和Amadeus本身已經常常需要出入醫院，而長期卧在病床的Amadeus亦出現發展遲緩和懷疑長期使用呼吸機所致的吞嚥問題，令他們去醫院的次數更為頻密。不幸的是，最近Amadeus更出現腦抽筋情況，懷疑是小時候曾腦部缺氧有關。

新世界集團捐出兒童口罩予兒童心臓基金會，同時贈送兒童圖書，讓學童在停課期間閱讀。

爸爸為心臟病童家長買口罩 不見自己父母

Andre是兒童心臓基金會成員之一，以他所知，不少家長經常覆診已沒有其麼口罩儲備，情況十分令人痛心，尤其是小童口罩更加難買。而且心臟病童家長亦難以放下小朋友去搶購，一方面有心臟病的小朋友體能是一個問題，其次長時間陪父母排隊，情緒亦是另一個問題。幸好早前兒童心臓基金會早前獲新世界集團支援物資，兒童心臓基金會亦運用物資展開小童口罩轉贈行動，令心臟病童家長暫時解決燃眉之急。他更自己私下搜羅三箱口罩幫助心臟病童家長，皆因他比任何人更了解這群家長的需要。

而疫情難以控制後，爸爸的行為亦比以往更謹慎，他解釋：「由於小朋友常出入醫院，以及他心臟內有金屬，如果有病菌很容易就會發炎，後果嚴重，所以甚麼消毒戴口罩其實這三年來一直都是如此。只是現在連一般人都需要口罩和消毒用品，才會令心臟病童家長困擾。」

實際行動方面，爸爸抱著少隨身物品少麻煩的心態，外出不帶銀包，只帶基本消毒用品和經常使用的卡片，例如身份證、車牌，以及少量現金。更誇張的是，自疫情出現後，爸爸Andre便沒有拜訪過自己父母，亦告知父母不要來看兒子，有時拜託了父母幫忙買物資，亦不會開門給父母進屋，只是讓他們放在門口便離去，現時除了外出超市買菜，基本上是足不出戶。

覆診難以改期 叫救護車內心更爭扎

Andre指，現時因疫情關係，醫院方面不少非緊急的手術都可以延後，可以延後避免去醫院，但心臟科卻沒有延期，因此千萬個不願意也要到醫院這個高危地，尤其是當中已經排期的手術！幸好Amadeus現在仍然等候醫院排期做第6次心臟手術的日期，減了少許出入醫院的次數。

另一方面，大約一星期前，Amadeus在家中房間出現第三次腦抽筋情況需要叫白車，擔心救護員會帶菌入屋的他，實在找不到任何方法，惟有把抽筋的兒子抱出廳上的軟墊，他直言：「我知道我不應該搬動兒子，但我實在不想救護員進兒子房間！」無論是叫白車，或是讓救護員入屋，內心都比以前更爭扎，顧慮得更多。

願更多人體量心臟病童名家長

Andre三年來的經歷，最令他痛苦的是旁人的眼光。心臟病人走在路上表面上看似與普通人無異，對於他們對衛生的執著，不時會令人感到「使唔使咁誇張」甚至多餘，這種心酸只有同路人明白！

而兒童心臓基金會籌款主任周峻翹亦補充，每1000位嬰兒，大約就有6-8位有先天性心臟問題，他們面對的是終生的問題，已有不少家長哭著說沒有口罩覆診，因此希望各界人士或機構伸出援手。