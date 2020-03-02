【新冠肺炎】年資淺兒科護士被調入dirty team　恐增感染機會

為應對新型肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情，醫院管理局不斷增設隔離病房和調派人手，有醫護人員向《香港01》透露，瑪嘉烈醫院強行停止一兒科病房運作，並要求兒科醫護從3月1日起進入隔離病房工作（俗稱「dirty team」），此舉引來大批醫護不滿，他們擔心今次被逼入dirty team的兒科護士資歷尚淺，大部分人更從未照顧成年病患，處理不當反而增加感染機會。

醫院管理局強逼兒科醫護人員入隔離中心工作。（資料圖片）

強行關閉兒科病房 兒童病患大受影響

據其中一名瑪嘉烈醫院E4兒科醫護人員透露，該院原有三間兒科病房，包括一間兒童深切治療部；新冠肺炎爆發後至今，瑪嘉烈醫院強行關閉當中兩個兒科病房，並將所有兒童病患送往同一間病房，令醫護人手更見緊絀，大大影響兒科醫療服務。

醫管局是次關閉兒科病房，並強逼兒科醫護人員參與老人內科及隔離中心工作，不但跳過既定挑選人手的程序，更沒有通知這批醫護人員的隔離服務期限，可見兒科病房重開遙遙無期。

最令人驚訝和費解的是我們這些小兒科醫護，並非照顧隔離病房的兒童病患，而是前往老人內科及隔離中心工作。 瑪嘉烈醫院E4兒科醫護人員

入行從未照顧成年病患 經驗不足恐增感染

今次涉事的E4兒科病房護士中，大部分資歷只有一至兩年，更沒有接觸成年病患的經驗，因此自願報名入dirty team的員工對此安排感到詫異，他們擔心缺乏內科醫護經驗的員工未必能應付隔離病房，甚至增加新冠肺炎感染機會，更有人表示醫管局此舉罔顧病人之安危，無助控制疫情。

根據醫護人員披露的員工名單，是次從E4兒科病房調派至隔離中心的護士中，絕大部分入職只有一至兩年。（受訪者提供）

瑪嘉烈醫院（梁鵬威攝）

疑瑪嘉烈高層逼交罷工名單

有人認為醫管局強逼無成年病患照顧經驗的兒科護入隔離中心，是因為前線醫護人手緊絀，而另一邊廂，醫管局曾於2月26日向罷工醫護發信，聲明會對缺勤員工保留追究權利。

據消息人士透露，瑪嘉烈醫院行政總監謝文華要求九龍西醫院聯網放射診斷部部門主管交出罷工醫護名單，據悉該主管拒絕並感到不忿，隨即遞辭職信，令醫護人員士氣低落。

記者就事件向醫院管理局查詢，惟至截稿前仍未有回覆。