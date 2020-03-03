【家居收納】與孩子一起收拾家居　自小培育家居整潔的生活態度

編按：新冠肺炎疫情期間，相信家長和孩子都多了時間在家中，那麼居家環境就很重要了。有沒有覺得家裏有點凌亂不堪？該是時候整理一下吧！

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整理讓我走進過同一個地區同一戶型的家。若非親眼所見，我也並不能真實感悟到人對家的關鍵意義。不同的生活習慣讓家呈現不同的狀態。而習慣來源於行為，行為最終由意識決定，只有人的意識發生改變，才有可能真正改變。

你正視過你的生活現況麼？

我們每天如同旋轉的陀螺，從沒有停下腳步歇一歇。家庭的混亂不該和溫馨畫等號，順其自然的背後其實是無能為力。我想如果可以選擇，沒有人會放著整齊的房子不要寧可住在髒亂的房間裡吧。

沒有人會想住在凌亂的屋子吧？（eduardmilitaru@unsplash）

你認真思考過整理的目的嗎？

整理本身不是目的，為了更好的生活才是。方法只是工具，如果我們對整理收納的認知始終停留在家務層面，那麼我們恐怕永遠都用不好這個工具。這就是我們學了那麼多技巧，看了那麼多影片，卻沒有效果的原因。整理前不妨問問自己到底為了什麼。

你引導過孩子去做整理嗎？

因為對整理認識上的片面性，所以我們在對待孩子的整理問題上也並沒有引起過重視。「孩子還少，長大就好了」的觀念麻痺著我們，而真正等孩子大了，習慣已經養成，想要再去改變已是無能為力。

整理習慣要由小培養。（israahilles@unsplash）

親子整理的關鍵不在於家長代替孩子的整理行為，而是讓孩子參與進來，學習並自己完成整理。生活是自己的，沒有人可以代替，包括自己。我們總是埋怨孩子不會整理，不如想想我們到底有沒有教過他如何去做。

另外，說到人就不得不說很多家庭的一大現狀，三代同堂。因為工作壓力，孩子沒人照看，老人來同住帶孩子的家庭非常多，那麼在整理中因為觀念不同，而產生分歧的事情屢見不鮮。

不要讓物品和你搶地盤

整理收納的直接對象就是物品。我們生活在物質泛濫的大時代背景下，一方面物品的獲取變得輕而易舉，一方面人們生活水平日益提高，購買力直線上升。

要注意不要跟物品爭地盤。（jerry_318@unsplash）

在孩子成長的過程中，被無數物品所包圍。物品一多，自然沒地方放，此時我們就拚命地在家中增添家具和收納工具，希望能全部塞進去。如此便出現了物品愈來愈多的死循環，本應是給人來居住的房子卻在無形中讓物品和自己搶地盤。

縱觀所有家庭，物品狀態大抵相同：

每個孩子的物品動輒多達數千件。

物品多數處於混亂、肆意擺放的狀態。

因為多而不珍惜；因為多而被遺忘在角落。

所有物品中，真正在使用的不足30%。

孩子之所以做不好整理，一個重要的原因就是物品多。在我的指導案例中，通常孩子一人的衣櫃就要整理3小時以上，更有甚者需要8小時。可想而知，孩子自己如何能完成。

尊重孩子，就是給他準備專屬的空間

空間的現狀上，很多家庭並非真的東西太多沒法整理，而是處於收納空間足夠東西卻擺不下的狀態。造成這種狀態的原因有收納體與收納物的不匹配，比如衣服少書多，但是衣櫃大，書櫃卻小；還有的是內部格局不合理，利用率較低，物品只好堆在外面。

所有櫃都要整理得好才夠整潔。（chuttersnap@unsplash）

空間的分配上，目前住宅情況以兩到四房為主，親子整理中孩子空間分配情況大致可以分為以下幾個階段：

0-3歲（嬰兒）

大部分家庭在孩子0-3歲時並不會準備獨立房間，一方面家中老人因帶孩子需同住，並不一定有房間可以分配；另一方面，孩子尚小，需要寸步不離地照顧。即使有準備兒童房，此時也多當作儲物間使用，且為儲存大人的物品。孩子基本都與父母或老人同睡，活動區域多為臥室和客廳。這一階段基本與父母共同衣櫃甚至隨處擺放；玩具分散在家中各處，多借助收納箱、筐等完成收納。零星的一些繪本堆放在床、沙發或暫放在大人的書櫃中。此時孩子物品的收納體系還未建立，家中沒有真正意義上為孩子準備的收納區。

0-3歲的孩子物品收納體系尚未需要建立。（marslady@unsplash）

3-6歲（幼兒）

孩子在3-6歲會進入幼稚園，這時父母開始有意識地騰出獨立房間，但出於捨不得或孩子還無法獨立，從有意識到具體實施通常還會經歷一段時間。這一時期的孩子依舊多為與父母同睡。隨著孩子的物品逐漸增多，生活需求增多，家中一般會添置收納櫃等。即使沒有獨立的房間，也會在客廳等區域劃分出相對獨立的空間給孩子。

孩子3至6歲開始獨立了。（kazuend@unsplash）

6-10歲（兒童）

這一時期孩子的物品種類結構發生改變，出現更多的收納需求。為了迎接孩子步入小學，家中陸續添置了書桌、書櫃等，這時兒童房正式成型，而且這一設置基本會陪伴孩子到大學以後。很多家庭開始嘗試分房，當然根據孩子成長的差異性，仍然有不少孩子與父母同睡。

孩子６歲以上就開始需要獨立分房。（mero_dnt@unsplash）

10歲以後

10歲是孩子成長時期的一個的轉折點。不管是孩子還是大人，更願意借助10歲生日party這個儀式感，徹底完成分房。

生日派對後，10歲以上的孩子便正式分房了。（mrthetrain@unsplash）

《智慧媽媽的親子整理術──與孩子一起收拾家居》（萬里機構出版社）

以上內容節錄自《智慧媽媽的親子整理術──與孩子一起收拾家居》

作者：童潼

出版社：萬里機構

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