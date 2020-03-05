【家居收納】教孩子整理家居六大步驟　清空、選擇、分類……

編按：新冠肺炎疫情期間，相信家長和孩子都多了時間在家中，那麼居家環境就很重要了。有沒有覺得家裏有點凌亂不堪？該是時候整理一下吧！

【01撐場為開放式自媒體平台，點擊此處進入01撐場及發表作品吧！】

複亂幾乎是所有人的煩惱，「整理好沒幾天又恢復原狀」的苦水吐也吐不完。其根本原因在於你的整理行為就有可能根本無效。

我們認知中的引導孩子做整理，就是讓他把用過的物品放回原位，恢復原狀，但現實是，沒有原位，原狀也不盡如人意。大部分家庭即使把物品擺放得很整齊，但物與物、物與空間還是處於混亂的狀態。所以，我們必須先做一次徹底地整理，重新規劃物品及空間的秩序感，達到美好的狀態，在此基礎上的歸位才是行之有效的。而這個整理過程，才是我們親子整理的重心，需要家長引導孩子一同完成。

家居整潔有賴家長帶領孩子一向完成。（daen_2chinda@unsplash）

做好整理，分類很重要

整理要按照物品類別先進行分類，具體以孩子與物品之間的密切度來決定。比如0-6歲的孩子，可以從娛樂類開始，6歲以上孩子則可以把娛樂類放後。

娛樂類→書籍文件類→小物品類→衣物類

輕鬆整理六步法

整理要有計劃、有步驟、有順序，條理清晰地進行，簡單歸納為如下六步：

清空→選擇→分類→定位→收納→維持

第一步：清空

我們對整理收納的理解是如何把物品收起來，所以常見場景是把散落在地上、桌上等暴露在外部的物品通通塞進抽屜、櫃子，然後「關門大吉」。但實質上只是把混亂的物品移到他處，這樣的整理是無效的。我們說要重新建立物品的秩序，如同重新列隊組團，所以必須將某一類物品全部從收納體中清出來，集中在一起，以便我們去重新審視。

第一步是清空。（srosinger3997@unsplash）

第二步：選擇

選擇就是在繁雜的物品當中，選出對自己來說最重要的。這似乎成了一種能力，並且不是所有人都具備。當我跟媽媽們提及引導孩子做選擇時，得到的答案驚人的相似：「我們家孩子什麼都說要。」其關鍵還是在於家長沒有正確地引導。選擇其實是在幫助孩子建立自己的取捨標準，形成自己的價值觀。

第二步是選擇。（kellysikkema@unsplash）

第三步：分類

分類就是把選擇留下的物品按照其種類、性質等分門別類。我們不難發現，幼兒教育最初接觸的便是分類。看看習題冊裡的練習，從找到相同的一個或不同的一個開始，再往後便是找出同類。我們好像無時無刻不接觸著分類，男人、女人、老人、幼兒，但真正面對自己的物品時，好似思路並沒有那麼清晰。

第三步是分類。（sweetpagesco@unsplash）

第四步：定位

我們在做整理時可能從來沒有想過定位的問題，你也可能第一次聽說這個概念。家中什麼區域放置什麼物品從未認真思考過，不整理還好，一整理反而找不到的情況屢見不鮮，這都是因為沒有做好物品的定位。給選擇留下的每一類甚至是每一件物品找到最合適的地方，且位置一旦決定，不要隨意更改，這就是定位。

第四步分類。（burgessbadass@unsplash）

第五步：收納

傳統認知裡我們所說的收納其實就只是這一步──擺放行為。定位解決了物品擺放何處的問題，那麼收納就是解決如何擺放的問題了。擺放不是單純的體力勞動，如何擺放也決定了最終的整理效果及其持久性。

第五步：收納。（thevanegmond@unsplash）

第六步：維持

此時媽媽和孩子們的整理收納工作已經全部完成，從現在起，要做的便是好好保持整理成果。首先便是我們熟知的歸位了，這裡還要再一次強調，歸位的前提是物品必須完成系統化地整理並且有固定的位置，這時的歸位才是有效的。另外，維持也並不單純指歸位行為。

第六步：維持。（israahilles@unsplash）

《智慧媽媽的親子整理術──與孩子一起收拾家居》（萬里機構）

作者：童潼

出版社：萬里機構

【01撐場為開放式自媒體平台，點擊此處進入01撐場及發表作品吧！】