【昆蟲出沒】殺蟲劑危害小童寵物　7大天然方法簡單驅蟲

三月是香港入季的時候，氣溫回暖，但不少街坊發現，隨著天氣的轉變，家中經常出現一些不知名的小昆蟲。雖然一般來說，我們不作出威脅性行為，昆蟲很少會主動攻擊人類，但始終會嚇怕家人和憂慮衛生問題，家中有小朋友和寵物亦難以使用殺蟲劑，因此推介大家使用以下天然驅蟲法！ 攝影：楊程

以1:1比例混合水和白醋，可以徹底清洗乾淨出現螞蟻、蟑螂的地方。白醋水不但可以消毒除菌，也可以除去吸引昆蟲的味道，減低牠們再出現的機會，昆蟲厭惡白醋的氣味，可以有效驅趕昆蟲。

將九層塔的葉子或香茅葉曬乾或烤乾後，放進舊絲襪或紗袋中，擺放在櫃子裡面或掛在牆壁上，強烈的味道會令蟑螂、螞蟻等昆蟲避而遠之。

家中有螞蟻出現，可以用檸檬汁滴牆邊驅趕。螞蟻出沒的路線會留有分泌物，形成蟻路，只要用新鮮檸檬汁滴在有蟻出沒的牆邊，就可以驅趕螞蟻。

許多昆蟲包括蟑螂都害怕辣椒的氣味，將新鮮、乾辣椒、辣椒蒂或辣椒粉灑在牆角，或以小碟盛載放在昆蟲常出沒的地方，可以預防及驅蟲。不過注意辣椒粉接觸皮膚時或會引起皮膚過敏，所以使用時要帶手套，而且要避免吸入粉末或沾到眼睛。

濕氣重的時候會出現衣魚，不但會咬衣服、書籍，還會咬牆紙等等，雖然不會咬人，但依然影響日常生活。要驅趕衣魚，除了可以將衣服、書籍在太陽底下曬，亦可以將八角放入透氣的布袋，放置於書櫃或衣櫃內，可以有效驅趕衣魚。

蒜頭強烈的氣味能驅散昆蟲，當中以驅趕跳虱最為有效。蒜頭有二種用法，一是去皮放進放進絲襪或紗袋中，放在陰暗角落例如床下或櫃內，以及掛在廚房、牆角；另一用法是將蒜頭泡在水中，十分鐘後搗成細末狀、再加水裝進噴灑瓶，運用蒜頭水氣味的原理驅趕昆蟲。

梳打粉可謂是居家神物，清潔、洗衣都用得到之餘，驅蟲亦有奇效，只要將梳打粉和糖以1:1的比例混合，放在昆蟲如蟑螂及螞蟻經常出沒的地方，就可以讓昆蟲誤吃梳打粉，從而達到滅蟲功效。