【新冠肺炎】孩子少外出容易沉迷電視　家長應該如何應對？

編按：最近孩子停課，為了安全最好留在家中，非必要也不要到人多地方。但孩子長留家中，卻令孩子過度依賴家中的電子娛樂。面對這個不能避免的問題，且看撐場作者Alvin媽媽如何應對！

【01撐場為開放式自媒體平台，點擊此處進入01撐場及發表作品吧！】

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「抗疫期間，連生活模式都要改變了。」，刊於01撐場】

抗疫期間，連生活模式都要改變了。

因為疫情關係，很久已沒有外出去玩。在家中總是百無聊賴，悶到發慌。因此，由年初一開始，為了解悶，每天都會看電視。其實之前即使看電視，但不會這樣長時間。

長留在家的孩子，每天都難以避免花長時間看電視、玩手機。（gettyimage/視覺中國）

一星期過去，肥b開始習慣成自然，一起床便要開電視，甚至晚上不願睡覺都要看電視，為此每晚也大哭一場，就像回到百日哭的階段，還要大吵大鬧，撞頭發脾氣，哭鬧到凌晨才願意睡覺。

爸爸媽媽真的感到心力交瘁，到第十天問題仍然持續出現。我們認為有很多可能性，或許是因為日日留在家中實在太悶，又可能是睡前玩得太興奮。

最後，我們決定嘗試戒電視。剛開始，肥B很不習慣，一早起身便嘈著哭著，我們一直堅持，並帶他到樓下散步、看看花花草草、活動一下，他心情亦很快平復下來。

帶小朋友到樓下散散步，回家馬上洗手洗衣服，可令小朋友減低對家中娛樂的依賴。（gettyimage/視覺中國）

接著便是將玩具整理一下。有很多玩具肥B已經沒有在玩，我們全部收起，只留下少量玩具。必要時，可以開一些全新的玩具轉移視線。幾天後，肥B晚上睡覺情況開始轉好，漸漸地他好像忘記了要開電視這件事。

其實有很多文章也分享電視對小朋友成長的影響，其中一篇解釋道：由於長時間被電視螢幕過度刺激，現實世界的事物自然會顯得又緩慢又沉悶，小朋友亦變得難以專注，同時亦可能會出專注力失調、過度活躍、沮喪、暴躁等問題。

沉迷電視會對小朋友做成各種不良影響。（gettyimage／視覺中國）

的而且確，這段日子，我們發現肥B亦慢慢地轉變，他會主動跟我們說話，例如生字、短句，過往我們從未聽過。同時，現在他能與我們交流，簡單表達他的一些想法。也能夠接收我們一些簡單的指令。

雖然在這個時間，我們大人有時也感到百無聊賴，但看見bb的進步，一切也值得。

內容提供：Alvin媽媽

作者Facebook專頁：https://www.facebook.com/BabyAlvinMAMA/

【01撐場為開放式自媒體平台，點擊此處進入01撐場及發表作品吧！】

（以上文章內容為用戶提供，並不代表香港01官方立場及觀點）