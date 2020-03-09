【煲劇清單】媽媽減壓推介　3月必追6大人氣韓劇

踏入3月，家中孩子依然停課，每天與孩子困獸鬥，媽媽壓力相當大，想放鬆一下，最好在晚上趁孩子入睡後煲劇減壓，但首季熱播韓劇差不多全部追完，是時候準備「開新劇」！今次記者整合即將要播出的韓劇列表，粉絲們記得留意！

天氣好的話，我會去找你

雖然《天氣好的話，我會去找你》上月尾已經開播，劇集改編同名小說，由朴敏英、徐康俊主演。講述對首爾感到疲憊而回到北峴里生活的「海媛」和經營獨立書店的「恩燮」之間，治癒、溫暖人心的愛情故事。

+ 4 + 3 + 2

無人知曉

《無人知曉》由金瑞亨、柳德煥主演，剛剛於3月2日播出，故事講述站在社會邊緣的青年、想守護他們的大人、以及時隔19年後再度重啟的連續殺人案，三者相互交錯的懸疑感性追蹤劇。

+ 3 + 2

機智的醫生生活

《機智的醫生生活》將於3月12日首播。由曹政奭、田美都、柳演錫、鄭敬淏和金大明等實力派演員主演，故事以醫院急診室為背景，講述醫生、護士和患者之間，圍繞著生命進行拼死奮鬥的溫馨故事。

+ 7 + 6 + 5

李屍朝鮮2

大熱的劇集《李屍朝鮮》即將於3月13日播出續集，不但有原班人馬朱智勛、裴斗娜出現，而且韓劇女王全智賢亦會參與演出。《李屍朝鮮》劇情改編自網路漫畫《神的國度》， 講述李氏王朝的國王突然重病，外戚把持朝政，世子出宮尋找醫生時發現怕的活屍瘟疫正在席捲朝鮮，並展開與活屍的戰爭。

+ 4 + 3 + 2

快過來

《快過來》於3月25日播出，由金明洙、辛睿恩演出劇集改編自同名網路漫畫，講述一位會變身成人類男人的貓咪洪祖與像小狗一樣的人類女子雪兒之間微妙情愫的愛情故事。

+ 8 + 7 + 6

一半的一半

由丁海寅、蔡秀彬主演的《一半的一半》將於3月23日播出。講述AI工程師和古典音樂錄音師的浪漫愛情故事，屬於比較新穎的故事。