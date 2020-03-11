3歲女兒將貓砂盤變Barbie沙灘　媽媽揭原來有一個Barbie竟是⋯⋯

受新型肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情影響，小朋友需停課至4月19日。小朋友停課期間無法外出，定會非常悶，因此他們會發揮創意玩耍。早前香港就有一名小女孩和barbie暢遊「貓砂沙灘」，相片隨即在網絡瘋傳。日前媽媽Aki分享故事後續，原來當日「遊沙灘」的barbie總共一家六口，當中更有「特別版」Barbie！

武漢肺炎疫情嚴重，早前很多機構讓員工Home Office ，作為家長的更為受惠，能夠在工作的同時照顧仔女。Facebook專頁「葉豹豹與阿妹的日常」早前分享數張小女孩和barbie暢遊「貓砂沙灘」相片，媽媽表示「我home office唔到落去…果個唔喺沙灘…係貓砂盤……我只係行開左5分鐘，空氣突然安靜感到不妙」結果照片在網絡上瘋傳，甚至連外國媒體都有報道。

（圖片：葉豹豹與阿妹的日常@facebook）

當中小女孩手中的barbie則引起部分人注意，Aki就分享這套barbie其實是一家六口，當中穿著粉紅色衣服的是孕婦。照片一貼出，許多網友紛紛表示「第一次見baby barbie」。Aki表示這個barbie 玩偶是「steffi love」，購自玩具反斗城。